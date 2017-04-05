Dünya Sağlık Örgütü Heyeti İdlib'de Ölenler İçin Adana'ya Geldi

Dünya Sağlık Örgütü Heyeti, Suriye'nin İdlip kentindeki Esed rejiminin kimyasal saldırısında yaralanan ve Türkiye'ye getirildikten sonra hayatını kaybeden 3 kişinin otopsisine katılmak için Adana'ya geldi.

Dünya Sağlık Örgütü Heyeti İdlib'de Ölenler İçin Adana'ya Geldi

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısında hayatını kaybeden 3 Suriyelinin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumuna getirildi. DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ GELDİ

Otopsi işlemlerine katılmak üzere Dünya Sağlık Örgütü heyeti de kente geldi. DSÖ heyeti otopsiye özel kıyafetler giyerek katıldı.

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