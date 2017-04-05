Dünya Sağlık Örgütü Heyeti Adana'da
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısında hayatını kaybeden 3 Suriyelinin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısında hayatını kaybeden 3 Suriyelinin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumuna getirildi. Otopsi işlemlerine katılmak üzere Dünya Sağlık Örgütü heyeti de kente geldi. Han Şeyhun beldesinde kimyasal silah saldırısı sonucunda hayatını kaybeden 3 Suriyelinin cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kuruma getirildi. Otopsi işlemlerine katılmak üzere Dünya Sağlık Örgütü heyeti de kente geldi. DSÖ heyeti otopsiye özel kıyafetler giyerek katıldı.
(Süleyman Cenk İdaye /İHA)
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