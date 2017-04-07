Dünya Sağlık Gününde "Sağlık Kart" Uygulaması

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Belediye olarak bütün sağlık hizmetlerini biz ücretsiz olarak veriyoruz, çünkü biz sağlık ve eğitim alanlarının temel insan hakkı olduğu düşüncesindeyiz" dedi.



Çankaya Belediyesi 7 Nisan Dünya Sağlık Gününde özel sağlık kuruluşlarında yüzde 50'ye varan indirim sağlayan "Sağlık Kart" uygulamasını başlattı. Ev sahibi Belediye Başkanı Alper Taşdelen 18 özel sağlık kuruluş ve Dünya Sağlık Örgütü Türkiye temsilcisi Pavel Ursu ile bir araya gelerek protokol imzaladı, imza töreninin ardından da Çankayalı vatandaşlara kart dağıtımı gerçekleştirdi.



"Muayene, tahlil ve tetkik masrafları bu kapsamda"



Özel sağlık kuruluşlarıyla çok önemli bir protokole imza atarak sağlık kart dağıtımına başlayacaklarını vurgulayan Başkan Taşdelen, "Belediye olarak bütün sağlık hizmetlerini biz ücretsiz olarak veriyoruz, çünkü biz sağlık ve eğitim alanlarının temel insan hakkı olduğu düşüncesindeyiz. Ancak özel sağlık kurumlarımız için aynı durum söz konusu değil. Bu protokol ile yüzde 50'ye varan bir indirim sağlayacağız ve vatandaşların aldıkları sağlık hizmetlerinde muayene, tahlil ve tetkik masrafları bu kapsamda olacak. Sağlıkta fırsat eşitliğini savunuyoruz ve bu protokol ile destek faaliyetleri yapıyoruz. Bu etkinliğe daha fazla hastaneler katılacaktır ve bu 18 rakamı daha da büyüyecektir" şeklinde konuştu.



Kimler faydalabilir?



Taşdelen bu uygulamadan kimlerin faydalanabileceğine ilişkin bu belediyede ikamet eden, iş yeri olan, ticari faaliyette bulunan veya çalışan herkesin yararlanabileceğini ve hiçbir koşul aranmayacağını belirtti. Dileyen herkesin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Çankaya Evleri ve Halk Sağlığı Merkezinden başvuru yaparak bu karta sahip olacağını da ekledi.



Dünya Sağlık Örgütü Türkiye temsilcisi Ursu ise bu önemli etkinlikte yer almaktan gerçekten onur duyduğunu ve etkinliğin 7 Nisan Dünya Sağlık Gününde yapılmış olmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi. Her yıl 7 Nisan'ı dünya çapında kutladıklarını ve farkındalığı arttırmak amacıyla her yıl bir konu seçtiklerini belirterek, bu etkinliğin de sağlık konularını anlayabilmek için güzel bir fırsat olduğunu söyledi. - ANKARA