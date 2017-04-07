Dünya Sağlık Günü'nde Sağlık İçin Buluştular

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Dünya Sağlık Günü'nde düzenlenen "Yaşam için sağlık" etkinliğine katıldı.



Denizli Büyükşehir Belediyesi, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü etkinlikleri kapsamında "Yaşam için sağlık" etkinliği düzenledi. Çamlık Mesireliği'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği spor kurslarına katılan kadınlar katıldı. Başkan Zolan, kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, sağlık ve sporun önemine dikkat çekti. Denizli Büyükşehir Belediyesinin onbinlere spor yaptırdığını, bu kapsamda kadınların pilates ve zumbaya büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Başkan Zolan, "Her şeyin başı sağlık, sağlık yoksa hayatın anlamı yoktur. Sağlığımızı korumanız için spor yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



"Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakacağız"



Başkan Zolan, "Bugüne kadar hanım kardeşlerimizle hangi projeyi yaptıysak başarılı oldu. Çünkü sizler bize güvendiniz, davetimizi kabul edip projelerimize katıldınız. Sizler bizim başımızın tacısınız. İnşallah bundan sonra daha güzel projelerimizde buluşacağız." Kadınların daha sağlıklı olmak için büyük çaba gösterdiğine dikkati çeken Başkan Zolan, düzenledikleri spor kurslarının devam edeceğini kaydetti. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın zor olduğunu ifade eden Başkan Zolan, "Ülkemizde istikrar sağlamak zorundayız. Güçlü olacağız. İnşallah istikrarı sağlayarak, ülkemizde sağlıklı huzurlu bir ömür sürüp çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakacağız" dedi.



En fazla kilo verenlere ödül



Konuşmanın ardından Başkan Zolan, 4 aylık dönemde pilates ve zumba kursuna katılıp en fazla kilo veren 20 kadına hediyelerini verdi. Daha sonra kadınlar 3 kilometrelik yürüyüş parkurunda sağlıklı yaşam yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşün ardından ise Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlık Şube Müdürlüğü tarafından kursiyerle yönelik vücut kitle endeksi ölçümü yapıldı. - DENİZLİ