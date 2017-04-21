Dünya Rus Medya Konferansı Antalya'da Yapılacak

Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) katkılarıyla 23-25 Nisan tarihleri arasında Alanya'da Dünya Rus Medya Konferansı düzenlenecek.



Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, yaptığı yazılı açıklamada, derneklerinin 2011 yılından beri Dünya Rus Medya Konseyi'nin üyesi olduğunu belirtti.



Dernek olarak farklı ülkelerde gerçekleşen konferanslara katıldıklarını ifade eden Gündüz, Alanya'daki toplantıya Rusça yayın yapan medya organlarından yayıncılar ve editörlerin katılacağına işaret etti.



Gündüz, açıklamasında, "Bu durum tüm Rus dünyasının güzel şehrimizle tanışması için iyi bir fırsat olacaktır." dedi.



ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ise söz konusu organizasyon ile Alanya'nın tanıtımına büyük katkı sağlanacağını bildirdi.



Konferansın, tanıtım açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:



"İki ülke arasındaki tarihi dostluk, yaşanan siyasi krizlerle bozulması mümkün değildir. Halklar arasındaki dostluk var oldukça işbirliğimiz devam edecektir. Bu büyük organizasyona ev sahipliği yapıyor olmaktan büyük onur duyuyoruz."