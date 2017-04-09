Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz "Dünya Romanlar Günü" kapsamında vatandaşlara çiçek dağıttı.



Eşi Hacer Yılmaz ve AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Halil Özer ile Roman vatandaşların yaşadığı Şen Mahalle'ye giden Yılmaz, burada vatandaşların günlerini kutlayıp kendilerine çiçek takdim etti.



Mahallelilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Yılmaz, "Sizlerle aramızdaki ilişki çok farklı. Seçildiğimiz günden beri sizler bize biz size hep yakın olduk ve elimizden geldiği kadar imkanlar doğrultusunda sizlere hep yardımcı olmaya çalıştık. Mahallenizde altyapı çalışması tamamlanır tamamlanmaz üstyapı çalışmalarına başladık. Şen Mahalleyi özel bir mahalle bilip özel olarak ilgileniyoruz." dedi.