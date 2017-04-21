Dünya Rekortmeni Börekçiden Külliyeye 23 Nisan Pastası

BURSA'da daha önce yaptığı 2023 metre uzunluğundaki börekle Guinness Rekorlar Kitabı'na giren börek ustası Hasan Acar, hükümetin 14 yıllık icraatlarını pasta haline getirdi. Acar,Türkiye haritası üzerine yaptığı pastaları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne götürecek.



Daha önce 650 kilo un, 350 litre yağ, bin 200 yumurta, 45 kilo tuz, 900 kilo peynir, patates, kıyma ve ıspanak kullanarak 2 bin 23 metrelik börek yapan ve Guinnes Guinness Rekorlar Kitabı'na giren börek ustası Hasan Acar, hükümetin 14 yıllık icraatlarını pasta haline getirdi. Bursa'da Yunuseli Mahallesi'ndeki şubesinde Türkiye haritası üzerine yaptığı pastaları basın mensuplarına gösteren Acar, bu pastalarda 57 kilo şeker, 70 kilo un ve 1000 yumurta kullandıklarını söyledi.



3 metre 60 santimetre Türkiye haritası üzerine Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 3'üncü Havalimanı, Mersin Şehir Hastanesi, Bolu ve KOP tünelleri, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı, Avrasya Tüneli, Marmaray, Sinop Nükleer Santrali, Ordu Giresun Havalimanı gibi yatırımları pasta halinde yapan Acar şöyle dedi:



"Yaptığımız pastayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle dünyanın çeşitli ülkelerinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen çocuklara götüreceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da yaptığımız çalışmayı sunacağız. Geceli gündüzlü 8 gün çalışarak bu pastaları yaptık. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen çocuklar Türkiye'de yapılan bu çalışmaları görsünler istiyoruz. Paris'teki Eyfel kulesini herkes ezberliyor. Biraz da bizim Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü Osmangazi Köprüsü'nü, Marmaray'ımızı görüp ülkelerinde anlatsınlar." İstanbul'da yapımı devam eden 3. Havalimanı kulesini de pasta şeklinde yapan Acar, "Cumhurbaşkanımızdan, 3'üncü Havalimanını kulesini kendisinin yerleştirmesini isteyeceğiz" diye konuştu.



- Bursa