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Dünya Ralli Şampiyonası'nın İlk Galibi Belli Oldu
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Dünya Ralli Şampiyonası'nın İlk Galibi Belli Oldu
22 Ocak 2017 Pazar 17:27
Dünya Ralli Şampiyonası 2017 sezonunun ilk yarışının galibi Red Bull sporcusu Sebastien Ogier oldu.
Dünya Ralli Şampiyonası 2017 sezonunun ilk yarışının galibi Red Bull sporcusu Sebastien Ogier oldu.
Kaynak:
Dunya.com
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