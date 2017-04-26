Dünya Pilotlar Günü Taksim'de kutlandı

26 Nisan Dünya Pilotlar Günü kutlandı



İSTANBUL - 26 Nisan Pilotlar Günü nedeniyle Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Bu yıl dördüncüsü kutlanan Dünya Pilotlar Günü renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye Havayolu Pilotları Derneğitarafından Taksim Meydanı'da Dünya Pilotlar Günü kutlama töreni düzenlendi . Törene derneğe bağlı genel kurul üyeleri, kaptan pilotlar ve çok sayıda yardımcı pilot ile Türkiye Muhariip Gaziler Derneği' üyeleri katıldı. İstiklal Marşının okunması ardından başlayan törende konuşan TALPA Dernek Başkanı Kaptan Pilot Ayhan Günal, "Ülkemizin yedi düvele vermiş olduğu Kurtuluş Savaş'ına önderlik ederek cumhuriyetimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine gösterdiği "İstikbal Göklerde"dir hedefine biraz daha yaklaşmanın gurur ve onurunu yaşıyoruz. Ülkemiz bugün dünya havacılığının ilk sıralarında yer alıyorsa, bu başarıda hiç kuşku yok ki sarsılmaz bir inançla Atatürk'ün izinden giden Türk pilotlarının büyük payı, emeği ve katkısı vardır. Bugün dünyanın dört bir tarafına uçan biz Türk Pilotları şanlı bayrağımızı her gün gökyüzüne yükseltmekten kıvanç ve sevinç duyuyoruz. Sevindirici olan iyi yetişmiş nitelikli, eğitimli birçok genç meslektaşlarımızın bayrağı bizden devralacak ve daha yükseklerde dalgalandıracak olmalarıdır" dedi.

Açıklamanın ardından Türkiye Havayolu Pilotları Derneği üye ve yöneticileri, Cumhuriyet Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirmesiyle tören sona erdi.