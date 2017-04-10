Dünya Perakende Ödülleri'nde "En İyi Dijital Müşteri Deneyimi" Ödülü Boyner Grup'un Oldu

BOYNER Grup, perakende sektörünün küresel çapta başarılı uygulamalarının ödüllendirildiği Dünya Perakende Ödülleri'nde Türkiye'ye birincilik getirdi. Grup, Dubai'deki finalde "Asistanım" projesiyle "En İyi Dijital Müşteri Deneyimi" ödülünü kazandı.



Dünya Perakende Kongresi'nin kapanışında düzenlenen törende, Boyner Grup adına ödülü Boyner Grup Proje Yöneticisi Seda Çınlar aldı. Geçtiğimiz yıl başlayan ve tüm Boyner grup mağazalarında hayata geçirilmesi hedeflenen dijital uygulama "Asistanım" ile perakende dünyasının global markalarının yarıştığı ödüllerde birinci olan Boyner Grup, En İyi Dijital Müşteri Deneyimi kategorisi finalinde Dress in the City, El Corte Ingles, Marks&Spencer, Geant, Saudi Telecom, Singapore Telecom, Superdry ve Seymour Powell ile yarıştı.



Perakendenin dünya finalinde Türkiye'ye birincilik getiren "Asistanım" satış danışmanlarına sağlanan özel tasarlanan mobil terminaller sayesinde hem müşterilerin hem de satış danışmanlarının hayatı kolaylaşıyor. Tüm mağazalardaki stokların ve ürünlerin anlık kontrol edilebildiği cihazlar sayesinde mağazalar sınırsız hale geliyor. Boyner Grup için özel olarak geliştirilen ve yüzde 100 yerli olan "Asistanım" uygulaması stok kontrolü dışında içinde ödeme sistemi de bulunmasıyla fark yaratıyor.



- İstanbul