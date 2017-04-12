Dünya Parkinson Günü Hatmek'te Kutlandı

Gerçekleşen konferansa Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş'ın eşi Prof.Dr.Nazan Savaş, MKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Yusuf Önlen, MKÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Esra Okuyucu, Uluslararası Lions 118-U Yönetim Çevresi Federasyonu Başkanı Ömer Ruhi Eryurt, Orontes Lions Kulübü Başkanı Ecz. Meltem Akbay, kulüp üyeleri, Parkinson hastaları ve yakınları katılım gösterdi.

Konferansta Hataylı Parkinson hastaları fizyoterapist eşliğinde Tai-Chi dansı yaparak katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

Ayrıca Antakya Orontes Lions Kulübü 10 parkinson hastasına baston hediye etti.

"HATAY İLİNDE İLK DEFA PARKİNSON DERNEĞİ VE LİONS ORONTES KULÜBÜ DESTEĞİ İLE DÜNYA PARKİNSON GÜNÜNÜ KUTLADIK"

Parkinson hastalığı hakkında katılımcılara ve hastalara bilgi veren MKÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Esra Okuyucu, "Hatay ilinde ilk defa Parkinson Derneği ve Lions Orontes Kulübü desteği ile Dünya Parkinson gününü kutladık. Temamız; bu hastalıkta düzenli egzersizin önemi ve bu hastalığa duyarlılığı ve farkındalığı arttırmaktı. Bu yıl olan kutlamanın amacı hastalığın tanımlanmasının 200. Yılı olmasıdır. Parkinson hastalığı beyin hücrelerinde üretilen ve hareketten sorumlu dopamin adlı maddenin normal kişilere oranla üretimindeki belirgin azalmaya bağlı gelişen bir hastalıktır. Genellikle ileri yaşlarda görülen, yavaş seyirli bir hastalıktır ve kendini hareketlerde yavaşlama ile gösterir. Parkinson hastalığının tedavisinde düzenli ve yeterli ilaç tedavisinin yanında düzenli yapılan egzersizde büyük önem taşımaktadır" dedi.

"EGZERSİZİN TEDAVİDEKİ ROLÜ EN AZ İLAÇ TEDAVİSİ KADAR ÖNEMLİDİR"

Parkinson hastalığında bir farkındalık oluşturmak için tüm dünyada bu tarihte kutlandığının altını çizen Okuyucu," Egzersizin tedavideki rolü en az ilaç tedavisi kadar önemlidir. Düzenli yapılan egzersizler hastalığın yol açtığı şikâyetleri azaltıp hastaların hayata daha hareketli tutunmalarını sağlamaktadır. Tai-chi de bu anlamda önemli bir egzersizdir. Egzersiz olarak, bu hastalığın tedavisine katkısı fazla olan Tai-Chi dansı seçildi. Bir uzak doğu dövüş sanatı olan Tai-Chi günümüzde denge, koordinasyon ve kas gücünü arttırıcı bir egzersiz olarak özellikle Parkinson hastalarında faydalı olmaktadır. Bu amaçla 12 hastamız üç fizyoterapist eşliğinde yaklaşık iki aydır düzenli Tai-chi egzersizlerini yapmaktadırlar. Bölgemizde ilk defa tedavi amaçlı uygulanan bir egzersiz yöntemi olması nedeniyle önem arz etmektedir. Bugün bu özel günde 5 hastamız ve bir fizyoterapistimiz Hatay'da, 5 hastamız ve iki fizyoterapistimiz de İstanbul'da Parkinson Derneği Ana Merkezi'nde ilimizi temsilen bu dansı farkındalık yaratmak üzere sergilemişlerdir. Her yıl gelenekselleştirmek ve bilinçlendirmek ayrıca fiziksel aktivite olarak yapmak istiyoruz" dedi.

ORONTES LİONS KULUBÜ BAŞKANI AKBAY'DAN HBB'YE ANLAMLI TEŞEKKÜR

Orontes Lions Kulübü Başkanı Ecz. Meltem Akbay," Orontes Kulüp Üyeleri ve MKÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Esra Okuyucu ile bir araya gelerek bu güzel çalışmamızı gerçekleştirdik. Hastaların Tai-Chi dansı ile hastalıklarının gerilememesi için de etkinlikler düzenledik. Bu etkinliğimizi her yıl gerçekleştirerek Hatay'da gelenekselleştirmek istiyoruz. Bizlere bu konuda destek vererek ev sahipliği yapan Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim" dedi.

Konferansın tamamlanmasının ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi katılımcılara çiçek takdim etti ve pasta ile meşrubat ikramında bulundu.

Konferansın sonunda Orontes Lions Kulübü Başkanı Ecz. Meltem Akbay ve MKÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Esra Okuyucu gerçekleştirmiş oldukları anlamlı ve özel çalışma için birbirlerine çiçek takdim etti.