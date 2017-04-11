Manisa Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Serkan Saka, son yapılan çalışmalarda yaklaşık 150 bin parkinson hastası olduğunun tahmin edildiğini belirterek "Çalışmada çıkan sonuç hastaların hemen hemen yüzde 50'si tedavi almıyor." dedi.



Manisa Devlet Hastanesi Başhekimlik binasında 11 Nisan Dünya Parkinson Günü kapsamında gazetecilere açıklama yapan Saka, 11 Nisan'ın tüm dünyada Parkinson hastalığı günü olarak kabul edildiğini hatırlatarak, hastalığın ilk kez 1817 yılında tanımlandığını kaydetti.



Nöro dejeneratif hastalıklar arasında Alzaymır hastalığından sonra ikinci sırada görünen Parkinson hastalığının iyi tarafının tedavi edilebilmesi olduğunu kaydeden Saka, hastalığı nedeniyle bir hastanın ölmeyeceğini, tedavisinin iyi yapılması durumunda 30-40 yıl yaşayabileceğine dikkat çekti.



Parkinson hastalığının genellikle 55-60 yaş üzerinde başladığını dile getiren Saka, şunları kaydetti:



"85 yaş üzerinde daha fazla artıyor. Son yapılan çalışmalarda yaklaşık 150 bin Parkinson hastası olduğu tahmin ediliyor. Ancak bu çalışmada çıkan sonuç hastaların hemen hemen yüzde 50'si tedavi almıyor. Hastalar, hastalıkla ilgili yanlış doktorlara gidebiliyor. En çok omuz, sırt ağrısı, hareketlerde yavaşlama gibi belirtilerle başka hekimlere gidebiliyor. En sık bulguları toplumun bildiği şekliyle ellerde titreme. Tek taraflı başlıyor, ilerleyen dönemlerde diğer ele de geçebiliyor. Tüm vücudundan olabiliyor. Hareketlerde yavaşlama, daha önce yapabildiği düğme açma, ilikleme, yazı yazabilme gibi ince işleri yapamıyor. Bunun gibi bulgularla hasta bize gelebiliyor."



Hastalıkta beyinde üretilen dopamin maddesinin üretilmediğini belirten Saka, tedavi sürecinde bu maddeyi yerine koymaya çalıştıklarını, beynin normal işlevini ilaçlarla yerine getirmeye çalıştıklarını kaydetti.



Saka, hastalığın en çok akü fabrikalarında çalışanlarda ve sürekli kafaya darbe almalarından dolayı boksörlerde görüldüğünü sözlerine ekledi.