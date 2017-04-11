Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Raif Çakmur, "Bugün dünyada yaklaşık 10 milyon kadar Parkinson hastası bulunuyor ve 2030'da bunun 30 milyonun üzerine çıkacağı düşünülüyor. Eğer hepimiz 100 yaşın üzerine kadar yaşayacak olursak muhtemelen bu hastalıkla karşı karşıya kalacağız." dedi.



11 Nisan Dünya Parkinson Günü kapsamında Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği ve Abdi İbrahim tarafından Topkapı Eresin Otel'de bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Parkinson hastaları ve yakınlarına hastalık hakkında bilgi vererek, müzik ve dansla tedavinin yöntemleri anlatıldı.



Etkinlikte konuşan Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Raif Çakmur, bundan sonra en büyük beklentilerinin hastalığın ilerlemesini durduracak tedavi yöntemleri olduğunu belirterek, "Her yaş grubunda Parkinson hastalığı çıkabilir. Biz bunu da vurgulayarak toplumun bu konuda bilinçlenmesini istiyoruz. Çünkü sadece yaşlılık hastalığı olarak ele alındığında hastalığın tanısı gecikebiliyor ya da tanısı konmayabiliyor." ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Çakmur, hareket etmenin ve egzersiz yapmanın hastalığın tedavisinde etkili olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Önümüzdeki yıllarda Parkinson hastalığının bir patlama şeklinde artacağı yönünde görüşler var. Bugün dünyada yaklaşık 10 milyon kadar Parkinson hastası bulunuyor ve 2030'da bunun 30 milyonun üzerine çıkacağı düşünülüyor. Eğer hepimiz 100 yaşın üzerine kadar yaşayacak olursak muhtemelen bu hastalıkla karşı karşıya kalacağız. Bu hastalık bir titreme hastalığı değil aslında hareket bozukluğudur. Bu nedenle hareket etmek ve egzersiz yapmak tedavinin vazgeçilmez bir parçası."



Konuşmaların ardından Hatay ve İzmir'den gelen Parkinson hastalarının oluşturduğu dans grubu, Harmandalı ve Tai Chi performansı sergiledi.

Ayrıca etkinlik sonunda Parkinson hastası olmayan bireyler, sanal gözlük ve ele takılan bir titreşim aracı ile hastaların neler yaşadıklarını deneyimledi.