İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Dünya Parkinson Günü'nde "Farkındalık Umuttur Parkinsonla Harekete Geç" konulu etkinlik düzenlendi.



Nöroloji Klinik Şefi Doç. Dr. Gülay Kenangil, etkinlikteki konuşmasında, Parkinson hastalığını "kronik ilerleyici nörolojik hastalık" şeklinde tanımladı.



Hastalığın beyinde hareketlerin kontrolünden sorumlu kimyasal madde olan dopamin eksikliğinden kaynaklandığını belirten Kenangil, "Dopamin üreten hücreler giderek ölür ve yüzde 60-80'i kaybedildikten sonra hastalığın belirtileri ortaya çıkar." dedi.



Kenangil, hastalığın belirtilerinin hareketlerde yavaşlama, ellerde titreme, vücutta katılık ve denge bozukluğu olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:



"Hastalık tüm dünyada yaklaşık 5 milyon kişide, ülkemizde de 100 bin hastada olduğu düşünülmektedir. En sık 60 yaş ve üzeri görülmekle birlikte erken başlangıçlı vakalar da mevcuttur. Titreme, el yazısında küçülme, koku duyusunda kayıp, kabızlık, uyku bozuklukları, ses tonunda düşüklük, maske yüz, baş dönmeleri, öne eğik ve kolları sallamadan yürüme hastalığın ipuçları olabilir, titreme ve hareketlerde yavaşlığa eşlik edebilir. Hastalığın tedavisi için erken evrelerde ağızdan alınan ilaçlar daha geç evrelerde ise direkt bağırsaktan verilen ilaçlar veya beyin pili gibi cihaz destekli tedaviler mevcuttur."



Konuşmanın ardından Parkinson hastalarına eğitmenler eşliğinde spor, plates yaptırılırken, hastane bahçesine laleler fidelendi ve gökyüzüne rengarenk balonlar bırakıldı.