Samsun'da "11 Nisan Dünya Parkinson Farkındalık Günü" dolayısıyla "Harekette Mutluluk Var" etkinliği düzenlendi.



Dünya Parkinson Günü için bu senenin teması hareket ve dans etmeyi vurgulamak amacıyla "Harekette Mutluluk Var" olarak belirlendi. VM Medical Park Samsun Hastanesi 11 Nisan Parkinson Günü'nü temaya uygun olarak kutlamak için, Bulvar AVM'de bulunan Pera Sanat Akademisi ile el ele verdi. Sanat akademisi dansçıları 11 Nisan Dünya Parkinson Farkındalık Günü ve parkinson hastaları için dans etti.



Dansçılar ve VM Medical Park Samsun Hastanesi çalışanları "Harekette Mutluluk Var" sloganlı gri tişörtler giyerek farkındalık mesajı verdiler. Akademi dansçıları bugüne özel hazırladıkları kareografi ile Dünya Parkinson Günü'ne dikkat çektiler. - SAMSUN