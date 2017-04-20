Şarkışla ilçesinde "Dünya Otizm Farkındalık Ayı" etkinliği düzenlendi.



Etkinlik kapsamında, Lokman Hekim Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve ilçe Halk Sağlığı Merkezi doktorları birlikte yürüyüş yaptı.



İlçe merkezinde sloganlar eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe vatandaşlar da destek verdi.



Doktor Nilüfer Yiğit, nisan ayının dünya genelinde, "Otizm Farkındalık Ayı" olarak kutlandığını hatırlatarak, "Şarkışla'da da farkındalık yaratmak için Lokman Hekim öğrencileriyle yürüyüş yapıyoruz. Otizm bir eksiklik değil, farkındalıktır." diye konuştu.



Okul Müdürü Süleyman Sipahi de İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve ilçe Halk Sağlığı Müdürlüğünde düzenlenen organizasyona destek verdiklerini belirterek, "Bir farkındalık oluşturmak gayesiyle, öğrencilerimiz bu faaliyete destek verdiler. Geçmiş yıllarda vermiş olduğumuz bu desteği bu yılda tekrarlamış olduk. Bundan sonraki yıllarda da destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.