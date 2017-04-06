Dünya'nın İlk Gemi Tüneli Norveç'te yapılacak

Norveç Dünyanın ilk gemi tüneli projesini açıkladı. Projeye göre bir yarım adanın bir başından diğer başına doğru açacağı tünel ile gemilerin geçisini sağlayacak. Tünel sayesinde gemiler ve yolcu gemileri Stadhavet denizine İskandinav sahilindeki tehlikelerden sakınacak. Tünel sayesinde gemiler artık kötü hava şartlarının geçmesini beklemek zorunda kalmayacaklar. İmşaati üç veya dört yıl süreceği tahmin edilen tünel yaklaşık 315 milyona mal olacak tünelin yapımı için sekiz milyon ton ağırlığında kayanın kırılacağı belirtildi.