Dünya Mazlumları İçin Sabah Namazında Buluştular

Tekirdağ'da vatandaşlar dünya mazlumları için sabah namazında buluştu.



Tekirdağ İmam Hatip ve Mezunlar Derneği ile Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği Tekirdağ Temsilciliğince, Orta Cami'de düzenlenen "Dünya mazlumları için sabah namazında buluşuyoruz" programında Kuran-ı Kerim okundu.



Sabah namazı kılan vatandaşlar, Müslümanlar için dua etti.



Tekirdağ İmam Hatip ve Mezunlar Derneği Şube Başkanı Hüseyin Ertaş, namazın ardından yaptığı konuşmada, dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanlara yapılan zulmü kınadıklarını söyledi.



Müslümanların bir ve beraber olması gerektiğini belirten Ertaş, "Dünyadaki tüm mazlum coğrafyalarda Mısır'da, Suriye'de, Kerkük'te, Türkistan'da ve Arakan gibi birçok yerde zulüm gören Müslümanların yanındayız. Biz mazlumlara korunak ve kalkan, zalime atılan kurşun olmak istiyoruz." diye konuştu.



Programa, Tekirdağ İmam Hatip ve Mezunlar Derneği ile Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği Tekirdağ Temsilciliği üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



Namazın ardından, vatandaşlara çorba ikram edildi.