Dünya Masalları Ankara'da Anlatıldı

ERCAN CANBOLAT - Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) dönem başkanlığını yürüttüğü Küresel Kamu Diplomasisi Ağı (GPDNet) tarafından hayata geçirilen "Herkes İçin Masallar Festivali" Ankara'da başladı. Programa farklı ülkelerden katılan masal ile hikaye anlatıcıları, performanslarıyla katılımcılara kendi geleneklerini tanıttı.



Öykücülük alanında pek çok ödül kazanan Nijeryalı sanatçı Soibifaa Dokubo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijerya'nın kültürel zenginliğine atıfta bulunarak, sanatın televizyon ve internete indirgenemeyeceğini söyledi.



Zulu Afrika Film Akademisi Ödülleri "En iyi erkek aktör" ile 2015 ve 2016 "Afrika Magic Viewers Choice Award" ödüllerini kazanan Dokubo, masal anlatımının Nijerya'daki önemine değindi.



Dokubo, "Nijerya'da masal anlatımı ölmedi, eğer ölseydi bugün Ankara'da olmazdık. Türkiye gibi gelişmiş bir Batı toplumunun böyle bir organizasyonu düzenlemiş olmasından memnuniyet duyuyorum ve özellikle teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.



-Filipinler'deki bazı masallar Müslümanlar'dan kalma



Ülkesinin çocuklarının masalları çok sevdiğinin altını çizen Filipinli masal anlatıcısı Bodjie Pascua da özellikle "Kaplumbağa ile Maymun" masalının çoğu çocuk tarafından bilindiğini söyledi.



Güney Afrika'nın Pretoria kentinde 2012 yılında düzenlenen 4. UNISA öykücülük festivalinde Filipinler'i temsil eden Pascua, ülkesinde çok sayıda masal, efsane ve hikaye bulunduğunu hatırlatarak, "Filipinler'deki bazı masallar Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi'nden geliyor." dedi.



Macaristan'daki bazı masallar Kıpçak Türk halkında da bulunuyor



Macar halk müziği öğretmeni ve masalcı Aron Dora, ülkesinde geleneksel masal anlatımının devam etmediğini belirtti.



Enstrümantal müzisyen olarak 2006 yılında "Genç Halk Sanatı Ustası Sanat Ödülünü" Dora, masal konusunda Macaristan ile Türkiye arasındaki benzerliklere işaret etti. Dora, "Türk ve Macar masallarında bazı motifler birbirlerine çok benziyor, bazıları ise aynı. Bizim bazı masal kahramanlarımız, Kıpçak Türk halkında da bulunuyor." diye konuştu.



Programda Filipinler, Güney Kore, Nijerya, Polonya, Tayvan ve Macaristan'dan katılımcılar, milli kültürlerinde yer alan "Sevgi ve Aşk" temalı hikayeleri paylaştı.



"Herkes İçin Masallar Festivali'nde" Filipinler "Manik Buangsi", Güney Kore "Oduncu ve Melek", Nijerya "Ekineta", Polonya "Köprünün Altındaki Hazine", Tayvan "Çıngıraklı Yılan ile Barışmak: Çardak Altı Hikayesi" ve Macaristan "Kirpi ve Kara Horoz" temalı masallarla kültürlerini tanıttı.



Türkiye de programa "Büyülü Sofra", "Nardaniye Hanım" ve "Suskun Sultan" masallarıyla katıldı.