Dünya markası Alvimedica'dan canlı vaka uygulaması

Türkiye ve Dünya pazarında sektörün en önemli tıbbi cihaz üreticilerinden 'Alvimedica' Antalya'da gerçekleşen Ulusal Girişimsel Kardiyoloji Kongresi'nde, diyabetik hastalarda operasyon sonrası daralmayı daha da azaltan Cre8 Evo stentini ünlü girişimsel kardiyolog Antonio Colombo ile tanıttı.

Türk Kardiyoloji Derneği ve TKD Girişimsel Kardiyoloji Birliği tarafından düzenlenen 24'üncü Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Kongresi, Antalya'nın Kemer ilçesindeki Beldibi Tatil Merkezi'nde bulunan bir otelde yapıldı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Koroner Anjiyografi Laboratuvarı'nda yapılan operasyondan ilk kez canlı yayınlarda yapılarak gerçekleştirilen kongrede, yurt dışından ve yurt içinden girişimsel kardiyoloji alanında önemli çalışma ve uygulamaları olan bilim adamları ile operatörler bir araya geldi. Kongrede, girişimsel kardiyoloji alanında var olan yöntemler ve yeni yöntemler ele alındı.

"Dünya markası"

Her yıl dünya pazarına tıbbi cihaz üretimi ve yeni buluşlarıyla önemli katkıda bulunan Alvimedica, özellikle şeker hastaları için geliştirdiği cihazlarla tıp dünyasında ses getiriyor. Kongrede Alvimedica, alanın globaldeki önemli medikal cihaz üreticilerinden biri olarak AR-GE çalışmalarının sonucunda geliştirdiği ürünlerini sergilediği standı ile yer aldı ve büyük ilgi gördü.

"Canlı vaka ile tanıtıldı"

Alvimedica diyabet hastaları için inovatif stent mimarisini geliştirdiği Cre8 EVO ilaçlı stent ürünü dünyaca ünlü girişimsel kardiyolog Prof. Dr. Antonio Colombo tarafından canlı vaka sırasında implant edildi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden canlı olarak gerçekleştirilen vaka yayınında, orta yaşlardaki bir hastaya Colombo, Türk doktorlarla birlikte Cre8 EVO stentini başarıyla uyguladı. Genç meslektaşlarının sorularını da cevaplayan Prof. Dr. Colombo, yeni stendin şeker hastalarının yaşam kalitesini yükselteceğini vurguladı.

"Şeker hastalarında daha iyi çalışıyor"

Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton, tıp dünyasına kazandırdıkları yeni stentin implant edilmesini izleyerek Türk ve yabancı doktorlarla bilgi paylaşımında bulundu.

Alaton, yeni ürünleri ile gurur duyduklarını belirterek, "Girişimsel kardiyolojinin pop starı Antonio Colombo, canlı vaka ile bu ürünümüzü kullandı. Bu stenttin özelliği diyabetik hastalarda daha iyi çalışıyor olmasıdır. Klinik araştırmayla bu stenti dünya çapında ispat ettik. 55 ayrı merkezde klinik araştırması yapılacak. Türkiye'de de kullanılmaya başlanacak. Doktorlarımıza büyük bir rahatlık sağlayacak. Diyabet hastaları zor hastalardır ve dünyada diyabet artıyor. Bu stentimiz yurt dışında kullanılıyor, Türkiye'de de kullanılmaya başlanılacak" dedi.

"Türkiye'den ihraç etmek istiyoruz"

Daha çok ülkeye ihracat yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Alaton, "Ama özellikle Türkiye'de Çatalca'daki fabrikamızdan daha çok ihracat yapmayı istiyoruz. Dünya çapında olan stentimizin teknolojisini Türkiye'ye taşımak ve Türkiye'de üretmek ve buradan ihraç etmek en büyük hedefimizdir. Türk mühendisleriyle bunu yapmamamız için hiçbir engel yok" diye konuştu.

"Kalp kapakçığı çalışmaları"

Alaton, kalp kapakçığı üretiminin çok komplike bir iş olduğunu belirterek, "Çok uzun süren bir proje. Ön çalışmalar yapıldı. Hayvanlarda denemelerimiz devam ediyor. Hem aortik hem de mitral valv kapakçığımız var. Çok büyük yatırım ve zaman gerektiriyor inşallah onu da yapacağız" dedi.

"Daha çok ihracat ve istihdam hedefi"

Babasının 80 yaşında kurduğu şirketi daha da büyütmek için çaba sarf ettiğini ifade eden Alton, "Ülkemize bir değer katması için babam bu şirketi kurdu. 'Türkiye'den kilogramı 3-4 dolar değil, kilogramı 100 bin dolarlık mal satabiliriz' düşüncesiyle ve bunu ispat etme hissiyle bu medikal cihaz şirketini kurdu. Fakat teknolojimiz yetmediği için İtalya'dan karbon kaplama şirketini satın aldık. İş böylece dünya standardında oldu. Biz Türkiye'de daha çok üretmek istiyoruz. Daha çok kişiye istihdam sağlamak istiyoruz. Babamın da büyük düşüncesi buydu. Bende bunu gerçekleştirmek için çalışıyorum" diye konuştu.

"2017 daha iyi olacak"

Her geçen yıl Türkiye'de üretim kapasitesini artırdıklarının altını çizen Alaton, "Türkiye nüfusundan dolayı ve bulunduğu konum nedeniyle önemli bir ülke. Yatırımcı için her zaman büyük bir potansiyel vaat eden ülke. Bizde doğru sektördeyiz. Sağlık sektörü savaş bile olsa devam eder. Çok büyük sermaye gerektirdiğinden bir çok şirketin yatırım yapmadığı bir alan. Biz bu alanda yatırım yapıyoruz, farkımız bu. Allah bir kapıyı kapatırsa diğerini daha büyük açıyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla ülkemiz içinde iyi bir sene olacağını ümit ediyor ve buna inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

"Yeni stent şeker hastaları için önemli"

Prof. Dr. Ömer Göktekin, diyabetik hastalarda, diyabet olmayan hastalara göre stent takıldıktan sonra damarlardaki daralma oranın biraz fazla olduğunu aktardı. 6 ay veya 1 yılık sonraki kontrollerde normal stentlerde yüzde 8-10 daralma olabildiğini dile getiren Prof. Dr. Ömer Göktekin, "Bu daralma oranı, şeker hastalığı olunca biraz daha yüksek yüzde 15'lere tırmanıyor. Bugün kongrede diyabeti olan hastalarda özel bir stent olan Cre8 EVO'yu koyduk. Bu stentin diğer stentlere oranla diyabetli hastalarda daha iyi olduğunu gördük. Bundan sonraki diyabetli hastalarda stent seçiminde çalışma sonuçları önemli olacak. Bu takip süresinde bu stentle damarda daha az daralma olduğunu görüyoruz bu önemli bir avantaj" dedi.

"3 önemli avantajı var"

Milano San Raffaele Hastanesi Girişimsel Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Antonio Colombo ise Cre8 EVO'nun diğer stentlerden 3 önemli farkı olduğunu vurguladı.

Prof.Dr. Colombo, "Yeni stentin mevcut pazardaki stentlerden birinci farkı polimersiz olmasıdır. İlaç dağılımını pazardaki stentlerde biz ya polimerle yada polimersiz şekilde yapıyoruz. Cre8 EVO'nun farkı polimersiz olması nedeniyle ilaç salınımını kontrollü bir şekilde yapıyor. Yine ilacımız amphilimus içinde organik yağ asidi olduğu için diyabetik hastalarda da daha fazla etkili. Ürünün dizaynı diyabetik hastalara uygun hale getirilmiş. Diyabetik hastaların lezyonları diğer hastalara göre daha zorlu lezyonlar. Bu sebepten strat aralıkları yaklaştırılarak stent platformu daha esnek hale getirildi" dedi.

"Daralmayı düşürüyor"

Diyabetik hastaların damarlarının stent takıldıktan sonra diğer hastalara göre daha fazla tıkandığına değinen Prof.Dr. Colombo, "Yeni stentimizde bu tıkanma sonuçları açısından baktığımızda daha gelişmiş bir teknoloji var. Restonoz(tekrar tıkanma) yüzde 20 oranında. Fakat bu yine de yeterli değil. Cre8 EVO'nun alt grup çalışmalarına baktığımızda diyabetik hastalarda bu restonozyonun yüzde 15'lere düştüğünü görüyoruz. O nedenle bu yeni stentin diyabetik hastalarda daha etkili olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

"Küçük ama önemli gelişmeler"

Colombo şöyle konuştu:

"Bu stentin en önemli özelliği radyal dayanıklılığı bozmadan aynı zamanda esnek olmasıdır. Zaten diyabetik hastalar gibi önemli lezyonları sahip hastalarda bu durum oldukça önemli. Bugüne kadar girişimsel kardiyoloji alanında yapılan gelişmeler çok büyük adımlardı. Ama şuanda daha küçük adımlarla yavaş ilerliyoruz. En büyük adım eriyebilen stentlerin gelişmesidir.Bu sektörü etkin hale getirecektir. Şuandaki mevcut ilaçlı stentlerin antitrambotik olması, daha esnek olması teknik olarak geliştirilmesi küçük ama önemli adımlardır."

Colombo, Türk hekimlerinin de girişimsel kardiyoloji alanında başarılı bulduğunu sözlerine ekledi.

