Dünya Markalarının Türkiye'de Yayınladıkları İlk Reklam Afişleri

Günümüzde tüketim sektöründe hizmet veren dünya markalarının arasındaki rekabet, sektördeki marka sayısının ve ürün çeşitliliğinin artması gibi konulardan dolayı günden güne hız kazanmaya devam ediyor. Markalarının daha fazla insana ulaşmasını isteyen ve bu alanda çalışmalar yürüten dünya markalarının yaptığı ilk hamle ise markaları için doğru bir şekilde reklam yapmak.



Şu an için günümüzde reklamlarının ağırlıklı olarak internet üzerinden yapılması sayesinde büyük markalar ve şirketler, saatler içerisinde milyonlarca insana kendilerini tanıtma imkanı buluyor. İnternetin ve internet reklamlarının bu kadar yaygın olmadığı dönemlerde ise en büyük reklam aracı olarak gazeteler tercih ediliyordu.



İşte şu anki dünya markalarının Türkiye'de yayınladıkları ilk reklam afişlerine birkaç örnek;