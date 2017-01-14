Dünya Markalarına Robotlu Üretim Hattı Kuruyorlar

KADİR YILDIZ - Kocaeli'de otomasyon alanında çalışan elektrik mühendisi Haluk Özcan, Türk mühendislerle yaptığı 11 yıllık çalışmalarda geldiği noktada Jaguar, Volvo ve Scania gibi dünya markalarıyla çalışıyor.



Robo Otomasyon Genel Müdürü Elektrik Mühendisi Haluk Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 2006'da şirketi kurduklarını söyledi.



Amaçlarını, Türkiye ve dünyadaki otomotiv üretim hatlarının robotlu kurulması şeklinde açıklayan Özcan, 11 yıldır çalışmalarının yüzde 80'inde otomotiv sektöründe robotlu üretim hatlarını kurduklarını kaydetti.



Özcan, bu alanda büyük projeler yaptıklarını anlatarak, "Türkiye'de Ford, Toyota, Hyundai gibi firmalara projeler yapıyoruz. İngiltere'de Jaguar, Belçika'da Volvo, İşveç'te Scania gibi firmalarla da çalışıyoruz. Şirketi ilk kurduğumuzda 2 kişiydik ve küçük projeler yapıyorduk. Şu anda 55 kişilik bir ekibimiz var, bu seneki hedefimiz 2 kat büyümek. Şu anda bin metrekare kapalı alanda çalışıyoruz. Osmangazi Köprüsü'nün otomasyonunu Japonlarla beraber yaptık." diye konuştu.



İlk kurulduklarında sancılı bir dönem geçirdiklerini belirten Özcan, otomotiv sektörünün, hizmetlerini tamamen yurt dışı endeksi çalışarak satın aldığını aktardı.



"Yurt dışına yazılım ve mühendislik ihracatı yapıyoruz"



Yabancılara rakip olarak piyasaya girdiklerini anlatan Özcan, o dönemde fiyatta avantajlı olduklarını ancak tanınırlıkta sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi.



Özcan, kaliteli projeler yaparak kendilerini sektöre tanıttıklarını, şu anda anahtar teslim robotlu üretim hatlarını kurduklarını aktararak, 3 yıl önce İngiltere'de kurdukları firma üzerinden Avrupa'da aldıkları projeleri devam ettirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.



Türkiye'den yurt dışında projeler alınabildiğini ancak çalışma izinleri konusunda o ülkelerle sıkıntı yaşadıklarından şikayet eden Özcan, şunları söyledi:



"Bunu aşmak için İngiltere ve İsveç'te firmalar kurduk şu anda aktif olarak 3 ülkede hizmet veriyoruz. Yurt dışında aktif olarak Belçika'da Volvo, İngiltere'de de Jaguar'a hizmet veriyoruz. Son 3 yılda 10 milyon lira ülkemize girdi sağladık. 10 milyon girdiyi ülkeye sokmak için 60-70 milyon liralık mal satmak gerekiyor. Bu noktada güzel işler yapıyoruz. Yurt dışına yazılım ve mühendislik ihracatı yapıyoruz. Yakında zamanda ABD'de projemiz olacak. Otomotiv projeleri 1-2 yıl süren projeler. Otomotivde üretim hatlarını biliyorsunuz, endüstri 4.0 dönemindeyiz. Amacımız endüstri 4.0'a uygun temelli üretim hatları kurmak, elektroniğiyle, mekaniğiyle, robotuyla."



"Yerli otomobilin üretim hattını yerli firma kursun"



Teşvikle ilgili bazı beklentileri olduğunu anlatan Özcan, yurt dışına teknolojiyle ilgili projeler yapan firmalara da teşvik noktasında sıkıntılar yaşadıklarını kaydetti.



Özcan, bu anlamda teknolojiyle teşvikleri almak istediklerini belirterek, "Bir sürü yabancı firmaya hizmet veriyoruz. Ülkemizde yapılacak yerli arabanın hattını da yerli firma olarak biz kurmak isteriz. Bununla ilgili TÜBİTAK bazı çalışmalar yapıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da üretim hatlarını kuracaktır. Mümkünse tabii ki bu projeleri yerli firma olarak biz yapmak isteriz. Almanların, İngilizlerin sektörle ilgili büyük firmaları olduğunu biliyoruz. Ama yerli firmalara da güvenip ihaleleri yerli firmalarla da gerçekleştirmek gerekir. Yerli firma olarak biz buna talibiz." diye konuştu.



"Öğrenciler yurt dışına gitmekten korkmasınlar"



Yurt dışına gitmenin hayal ilk olarak hayal olarak gözüktüğünü belirten Özcan, "Ama biz 10'u mühendis 25 Türk'ü çalışma izni alarak yurt dışına götürdük. Kesinlikle yabancı mühendis çalıştırmadık. Kendi mühendisimizin kalitesine güveniyoruz. Öğrencilere tavsiyem yurt dışına gitmekten korkmasınlar. Kendi temellerini Türkiye'de oluşturup, yurt dışına hizmet vermek zor değil. Bunları birebir de bize danışabilirler. Kesinlikle dünya büyük değil. Basit düşünüp adımları sağlam atmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.