Dünya Makarna Şampiyonu Daniel Evangelista ile El Yapımı Makarna

Turkish Culinary Academy ile "Dünya Makarna Şampiyonu Şef Daniel Evangelista ile El Yapımı Makarnaları ve Sosları" eğitimi başlıyor.



Etkinlik Detayları



Eğitimler 8 kişilik Uygulama mutfağında yapılmaktadır.



* Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.



* Eğitim toplam 1 gün / 3 saat sürecektir.



Makarna Yapımı



Makarna Kesimleri



Tagliolini



Tagliatelle



Fettuccine



Pappardelle



Gorgonzola Peynirli Ceviz Sos Yapımı



Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.