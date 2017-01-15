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Dünya Makarna Şampiyonu Daniel Evangelista ile El Yapımı Makarna

Dünya Makarna Şampiyonu Daniel Evangelista ile El Yapımı Makarna

Turkish Culinary Academy ile "Dünya Makarna Şampiyonu Şef Daniel Evangelista ile El Yapımı Makarnaları ve Sosları" eğitimi başlıyor.

Dünya Makarna Şampiyonu Daniel Evangelista ile El Yapımı Makarna

Turkish Culinary Academy ile "Dünya Makarna Şampiyonu Şef Daniel Evangelista ile El Yapımı Makarnaları ve Sosları" eğitimi başlıyor.

Etkinlik Detayları

Eğitimler 8 kişilik Uygulama mutfağında yapılmaktadır.

* Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.

* Eğitim toplam 1 gün / 3 saat sürecektir. 

Makarna Yapımı

Makarna Kesimleri

Tagliolini

Tagliatelle

Fettuccine

Pappardelle

Gorgonzola Peynirli Ceviz Sos Yapımı

Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.

Kaynak: Etkinlik.io

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