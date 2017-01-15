Dünya Makarna Şampiyonu Daniel Evangelista ile El Yapımı Makarna

Turkish Culinary Academy ile "Dünya Makarna Şampiyonu Şef Daniel Evangelista ile El Yapımı Makarnaları ve Sosları" eğitimi başlıyor.
Etkinlik Detayları
Eğitimler 8 kişilik Uygulama mutfağında yapılmaktadır.
* Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.
* Eğitim toplam 1 gün / 3 saat sürecektir.
Makarna Yapımı
Makarna Kesimleri
Tagliolini
Tagliatelle
Fettuccine
Pappardelle
Gorgonzola Peynirli Ceviz Sos Yapımı
Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.
Kaynak: Etkinlik.io