Dünya Liderlerinin Maskeleri Sosyal Medyayı Salladı

Sosyal medya gündeminden düşmeyen dünya liderlerinin maskeleri konuşulmaya devam ediyor.



Dünyanın güçlü siyasi liderlerinin suratları maske haline geldi. Donald Trump, Vladimir Putin ve Kim Jong-Un maskeleri neredeyse gerçek denilecek kadar sahici.



Aynı karede görülmesi zor olan üç lider, maskeler sayesinde bir araya geldi. İşin içine mizah da girince ortaya komik görüntüler çıktı.



Putin, Trump ve Jong-Un dans ettiği ve farklı figürler sergiledikleri video, sosyal medyayı salladı. Monsterpalooza 2017 etkinliğinde kayıt altına alınan video viral oldu. Yapılan maskelerin benzerleri ise Ebay üzerinden de satışa çıkarıldı.



Video ile maskelere olan talep de doğru orantılı olarak arttı. Ebay'a düşer düşmez satış rekorları kıran maskelerin fiyatları ise dudak uçuklatıyor.