Dünya Lideri Firmasıyla Çorak Topraklara Hayat Veriyor (2)

Almanya'nın Grevenbroich kentinde, 16 yıl önce ortağı Aydoğan Cengiz ile birlikte Humintech şirketini kuran Kimya Mühendisi Müfit Tarhan, kendi sektöründe dünya lideri bir firma yarattı. Humintech linyit kömüründen, toprağın humuslu katmanının ana maddesi olan ve genelde tarım alanında kullanılan humik asit üretiyor. Almanya'da zengin linyit yataklarının bulunduğu Garzweiler, Inden ve Hambach bölgesindeki firmanın yıllık 4 bin ton konsantre, 20 bin ton granül olmak üzere toplam 24 bin tonluk üretimi var. Geliştirdiği patent ürünlerle 76 ülkeye ihracat yapan ve yıllık cirosu 16 milyon Euro olan Humintech firmasında, yarısı mühendis 55 personel çalışıyor.



Toprağın ana maddesi



Firmanın kurucusu ve sahiplerinden Müfit Tarhan, verimsiz topraklara hayat veren humik asit hakkında şunları söyledi: "Almanya linyit kömürü yatakları bakımından en zengin ülkelerden biri. Biz linyit kömürünün torfun bir benzeri olan katmanından humus dediğimiz topraktaki çok önemli ana maddenin kimyasalını, humik asidi üretiyoruz. Sentetik gübreler kullanıldığı topraklarda uzun vadede tuzlanmaya neden oluyor. Tek başına kimyasal gübre işi hafifletmiyor, rahatlatmıyor; uzun vadede çözümü zor olan problemler yaratıyor. Hemen hemen her ülkenin bu konuda problemi var. Humik aside gübre demek doğru değil, aslında toprağın ana maddesi. Toprakta organik maddelerin uzun süre parçalanmasıyla oluşan bir madde. Son yüz yılda tarımda rekolte arttırmak amacıyla toprak, kimyasal gübrelerle çok fazla hırpalandı. Humik asit, toprakta kimyasal gübre kullanımını yüzde 30, yüzde 40'lara kadar azaltan bir madde. Toprak olmadan tek başına kimya, bitkinin gelişmesi için yetmiyor."



Humik asit bir çok alanda kullanılıyor



Humik asidin kullanım alanlarının genişliğine değinen Tarhan, "Humik asit en başta tarımsal alanda, arid olarak tarif ettiğimiz bütün Akdeniz havzası, Arap ülkeleri, çölleşen topraklarda tekrar organik kazanım sağlıyor. Pillerin ömrünü uzattığı için pillerde kullanılıyor, karton endüstrisinde boya maddesi olarak kullanılıyor; hayvan yemine katkı maddesi olarak kullanılıyor. Yeni olarakta tıpta antibiyotiğe alternatif olarak kullanılması yönünde çalışmalar var" diye konuştu.



20 milyon Euro'luk yatırım



İşadamı Müfit Tarhan, Humintech firmasının yaklaşık 20 milyon Euro'luk bir yatırım olduğunu söyledi. Tarhan, "Ama biz bir teknoloji firmasıyız; teknoloji yatırımı olduğu için piyasa değeri bunun çok üzerinde. Dediğim gibi 76 ülkeye ihracat yapıyoruz bunun yanında firmaya değer katan antibiyotik uygulamasından tarımsal alana kadar, hayvan yemi katkısına kadar çok değişik alanlarda çalışmalarımız var" dedi.



Çapraz düşünme ve farklı açılardan bakma



Turizm sektöründen kimya sektörüne geçen İşadamı Müfit Tarhan, başarısını çok yönlü düşünmesine bağlıyor. Müfit Tarhan şunları şöyledi: "Benim esas mesleğim kimya mühendisliği olduğu için bana yabancı bir konu değil. Çapraz düşünme ve farklı açılardan bakma yeteneği galiba birilerinden daha önce böyle bir sektörü keşfetmemi sağladı. Aslında bilinen bir şeydi ama son yıllarda üniversiteler, enstitüler humik asite yönelik çok derin araştırmalar yapıyorlar. Firma olarak şu anda dünyada lider konumundayız. Almanya'nın hem hammadde açısından zengin olması hem de teknoloji ülkesi olması bize bu avantajı sağlıyor."



Humintech firması 2015 ve 2016 yıllarında Almanya'da en yaratıcı firmalar arasında gösterilerek ödüle layık görüldü. - Grevenbroıch