Dünya Kupası Stadyumlarında Yolsuzluk
Brezilya'da 3 yıldır yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında ifade veren Odebrecht inşaat şirketinin yöneticileri 2014 Dünya Kupası için yapılan stadyumların inşaatında usulsüzlük yapıldığını söyledi.
Brezilya'da 3 yıldır yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında ifade veren Odebrecht inşaat şirketinin yöneticileri 2014 Dünya Kupası için yapılan stadyumların inşaatında usulsüzlük yapıldığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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