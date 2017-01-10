Dünya Kupası'nda Oynayacak Takım Sayısı Arttırıldı





FIFA 2026 yılından itibaren Dünya Kupası finallerine 48 takımın katılmasını kararını onayladı. 37 üyeli FIFA Konseyi'nin oy birliğiyle kabul ettiği plana göre 3 takımdan oluşan 16 grupta mücadele edecek 48 takımın 32'si, üst tura yükselecek. Kendi gruplarında ikinci olan 32 takımın oynayacağı eleme maçlarıyla kupadaki toplam karşılaşma sayısı 80'e çıkacak.



Kimileri daha fazla takımın turnuvaya katılmasının oynanan futbolun kalitesini düşüreceğini iddia ederken, Fransız futbolcu David Trezeguet, bu adımı olumlu bulduğunu söyledi:



"Bu kupada yer almak her birçok ülkeye, hem de tanındığı halde Dünya Kupası'nda oynama şansı yakalayamamış birçok oyuncuya daha imkan vermiş olacak. Birçok detayla ilgilenmek ve üzerinde çalışmak gerekse de bence çok güzel bir fikir olabilir. Bu gerçekten çok özel bir şeyin başlangıcı olabilir."



Dünya Kupası'na katılan takım sayısı ile ilgili son değişiklik 1998 yılında yapılmış ve takım sayısı 24'ten 32'ye çıkarılmıştı. Bu kararın turnuva gelirlerini de arttıracağı açıklanırken, Dünya Kupası'nı, 2026'da düzenleyecek ülke henüz belirlenmedi.



Auteur: euronews-tr



Tags: FIFA arttırıldı takım sayısı Dünya Futbol Kupasında FIFA Dünya Kupası oynayacak Gepost: 10 januari 2017