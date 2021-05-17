Dünya koronavirüs tablosu! 17 Mayıs Pazartesi dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 17 Mayıs Pazartesi koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

17 MAYIS PAZARTESİ DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

17 Mayıs 2021 Pazartesi günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 163.802.540 (163 milyon 802 bin beş yüz kırk) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

17 MAYIS PAZARTESİ 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 12 ülke aşağıdaki gibidir.

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17 MAYIS PAZARTESİ DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

8 Mayıs günü dünya genelinde Covid-19 'dan 13.426 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +1.883.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 3.395.153olmuştur.

17 MAYIS PAZARTESİ DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +90.682yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 143.439.131

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 16.968.256

Durumu kritik hasta sayısı : 102.079

DÜNYA GENELİNDE MART AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

31 Mart vaka sayısı : 519.915

30 Mart vaka sayısı : 442.018

29 Mart vaka sayısı : 532.040

28 Mart vaka sayısı : 636.291

27 Mart vaka sayısı : 614.489

26 Mart vaka sayısı : 620.219

25 Mart vaka sayısı : 586.071

24 Mart vaka sayısı : 491.182