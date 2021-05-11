Dünya koronavirüs tablosu! 11 Mayıs Salı dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
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Dünya koronavirüs tablosu! 11 Mayıs Salı dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Dünya koronavirüs tablosu! 11 Mayıs Salı dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
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Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki, bugün 11 Mayıs Salı 2021 günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki, 11 Mayıs Salı koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

11 MAYIS SALI DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

11 Mayıs 2021 Salı günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 160.118.604 kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

11 MAYIS SALI 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 16 ülke aşağıdaki gibidir.

Dünya koronavirüs tablosu! 11 Mayıs Salı dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

11 MAYIS SALI DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

11 Mayıs günü dünya genelinde Covid-19 'dan 3.325.557 kişi vefat etmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 3.325.557 olmuştur.

11 MAYIS SALI DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +508.601 yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı: 138.811.673

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı: 17.981.374

Durumu kritik hasta sayısı: 106.308

DÜNYA GENELİNDE ŞUBAT AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

1 Şubat vaka sayısı : 460.906

2 Şubat vaka sayısı : 476.185

3 Şubat vaka sayısı : 480.652

4 Şubat vaka sayısı : 595.709

5 Şubat vaka sayısı : 349.263

6 Şubat vaka sayısı : 510.387

7 Mart vaka sayısı: 117.215.435

10 Mart vaka sayısı: 118.379.548

28 Mart vaka sayısı: 127.643.229

2 Nisan vaka sayısı: 130.610.726

6 Nisan vaka sayısı: 132.732.844

13 Nisan vaka sayısı: 137.770.056

20 Nisan vaka sayısı: 143.267.547

25 Nisan vaka sayısı: 147.560.589

27 Nisan vaka sayısı: 151.798.546

4 Mayıs vaka sayısı: 154.676.241

11 Mayıs vaka sayısı: 160.118.604

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