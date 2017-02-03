Dünya Kanser Günü'nde Gökyüzüne Umut Balonları Uçurdular

Beylikdüzü Belediyesi ve Belediye Meclis Üyeleri, Dünya Kanser Günü sebebiyle özel bir hastanenin onkoloji bölümünde kanser tedavisi gören hastalara moral ziyaretinde bulundu. Belediye ve hastane yönetimi ardından hastane önünde farkındalık oluşturmak amacı ile ellerindeki pembe balonları gökyüzüne uçurdu.



4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde farkındalık oluşturmak ve kanseri yenmede bilinçlenmenin önemine dikkat çekmek amacıyla özel bir hastane ile işbirliği yapan Beylikdüzü Belediyesi bir etkinlik gerçekleştirdi. Onkoloji bölümünde tedavi gören hastaları ziyaret ederek onlara moral veren Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Gökdeniz, Necla Kotil, Serdar Çakmak, Sağlık İşleri Müdürü Ali Onur Baştuğ ve müdürlük yetkilileri, hediyelerini kendilerine takdim etti. Ziyaretlere Hastane Genel Müdürü Ulvi Ünal, Başhekim Dr. Rüya Şişman da eşlik etti. Hastane önünde bir araya gelen belediye ve hastane yönetimi ile tüm katılımcılar, ellerindeki pembe balonları gökyüzüne bıraktı.



Balon uçurma etkinliği sonrası bir de seminer verildi. Seminere konuşmacı olarak Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Füsun Tokatlı, Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Osman Kaya, TV Programcısı Sinem Yıldız ve Hassas Anne bloğunun kurucusu Ece Kumkale katıldı. 31 yaşında yumurtalık kanserine yakalanan ve 3 çocuk annesi olan blogger Ece Kumkale programın moderatörülüğünü üstlenirken bir yandan da sosyal medya hesaplarında takipçileri için canlı yayın yaptı, onlardan gelen soruları konuklara yöneltti. TV Programcısı Sinem Yıldız anne ve babasının kansere yakalandığını ve o süreçte yaşadıklarını anlattı, moralin çok önemli olduğunu vurguladı. Onkoloji Uzmanı Dr. Kaya kanserde erken tanının hayat kurtardığının altını çizdi ve mutlaka onkoloji danışma merkezlerinin olması gerektiğini savundu. Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tokatlı ise kontrol ve muayenelerin düzenli olarak yapılmasını, kişinin kendi doktoru olabilmesinin son derece önemli olduğunu dile getirdi. - İSTANBUL