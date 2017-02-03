Bayburt Halk Sağlığı Müdürü İlker Hancı, kanser türlerinin uyarılarını erken keşfetmek, bulgularını araştırmak ve ileri tetkik için hastaların sevk edilmesinin erken tanı şansını arttırdığını bildirdi.



Hancı, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Kanser Günü'nün her yıl 4 Şubat'ta kanserle ilgili farkındalık ve bilinç düzeyinin artmasını sağlamak, kansere karşı mücadelede önemli bir adım olan doğru bilinen yanlışlardan kurtulmak ve doğruların herkese ulaşmasını hedeflemek amacıyla dünya genelinde kutlandığını belirtti.



Bireylerin ve toplumların, yaygın kanser türlerinin en az üçte birinin daha sağlıklı beslenme biçiminin seçilmesi, tütün ürünlerinden uzak durulması, fiziksel aktivitenin arttırılması ve alkol kullanımının azaltılması ile önlenebileceği konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Hancı, "Ayrıca ultraviyole radyasyondan korunma, mesleksel ve çevresel maruziyetlerin önüne geçilmesi ile kanser yükü daha da aza indirgenecektir." ifadelerini kullandı.



Hancı, kanser türlerinin uyarılarını erken keşfetmek, bulgularını araştırmak ve ileri tetkik için hastaların sevk edilmesinin erken tanı şansını arttırdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bu nedenle, kanserde erken tanı programları toplumun, sağlık çalışanlarının ve politika oluşturucularının bilgisini arttırmayı hedeflemeli, erken tanı olanakları hakkındaki farkındalığı arttırmalıdır. Ülkemizde meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için toplumun kaynaklarına ve hastalık yüküne uygun olarak tarama programları yürütülmektedir. Bir tarama programının başarıya ulaşabilmesi için toplum tabanlı olması ve hedef nüfusun yüzde 70'ini kapsaması gerekmektedir."



Hancı, Bayburt Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinin 2016 yılı çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:



"Geçen yıl tarama faaliyetleri kapsamında bin 303 HPV taraması, 686 klinik meme muayenesi, mamografi ve USG çekimi, bin 812 gaitada gizli kan taraması yapılmıştır. Ayrıca, 216 sağlık personeline hizmet içi eğitim ve 2 bin 925 kişiye de halk eğitimi verilmiştir. Kanser ile mücadele kanser kayıtçılığından tedavi ve palyatif bakıma kadar uzanan geniş bir yelpazeden oluşan oldukça komplike bir süreçtir. Bu amaçla kanserle mücadele başarısı temelde halkımızın ve sağlık personellerimizin farkındalığının arttırılmasına bağlıdır."