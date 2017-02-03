Tunceli Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden 4 Şubat "Dünya Kanser Günü" nedeniyle açıklamada tütün ürünlerinden uzak durulması tavsiyesinde bulunuldu.



Kanserin dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemi olduğuna ve toplumlarda önemli bir sosyo-ekonomik yüke, bireylerde ise maddi ve manevi zorluklara yol açtığı belirtilen açıklamada, kanser türlerinin önemli bir kısmının önlenebilir olduğu aktarıldı.



Türkiye'de her 1 yıl içinde yaklaşık 164 bin kişiye kanser teşhisi konulduğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Erkeklerde akciğer kanseri ilk sırada



"Türkiye'de görülmekte olan kanserin sıklığı Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika gibi gelişmişlik düzeyi yüksek olan ülkelere göre daha düşüktür. Erkeklerde en sık görülen kanserler akciğer ve prostat iken, tütüne bağlı kanserler erkeklerde önemini korumaya devam etmektedir.



Kadınlarda meme kanseri



Kadınlarda ise en sık görülen meme kanseri, her 4 kadın kanserinden birisi olmaya devam etmektedir. Bir yıl içinde yaklaşık 17 bin kadına meme kanseri teşhisi konulmuştur. Çocukluk çağı kanserlerinde ise lösemi en sık görülen kanser türüdür. Gençlerde de erkeklerde testis kanseri, kadınlarda ise tiroid kanseri ilk sıralarda yer almaktadır.



Kanserle mücadele yolları



Kanser türlerinin en az üçte birinin daha sağlıklı bir beslenme biçiminin seçilmesi, tütün ürünlerinden uzak durulması, fiziksel aktivitenin arttırılması ve alkol kullanımının azaltılması ile önlenebileceği konusunda bilgilendirilmelidir. Ayrıca ultraviyole radyasyondan korunma, mesleksel ve çevresel maruziyetlerin önüne geçilmesi ile kanser yükü daha da aza indirgenecektir.



Ülkemizde kanserle olan mücadele bütün toplumsal unsurların desteği ile devam edecektir. Kanserle mücadele uzun soluklu bir maraton olup yeterli ekonomik güç yanında halkımızın da aktif katılımını gerektiren bir süreçtir."