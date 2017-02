Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü, dünyada her geçen gün daha fazla insanın tütün ve tütün mamullerine, hareketsiz yaşam tarzına ve yanlış beslenme gibi kanserin en önemli risk faktörlerine maruz kaldığı belirtildi.



Halk Sağlığı Müdürlüğünden, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, kanserin, dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemi olduğu ve toplumlarda önemli bir sosyo ekonomik yüke, bireylere de maddi, manevi kayıbın yanı sıra zorluklara yol açtığı ifade edildi.



Türkiye'de kanser yaygın



Türkiye'de her yıl yaklaşık 164 bin kişiye kanser teşhisi konulduğu bildirilen açıklamada, "Türkiye'de görülmekte olan kanserin sıklığı Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika gibi gelişmişlik düzeyi yüksek olan ülkelere göre daha düşüktür.



Erkeklerde en sık görülen kanserler akciğer ve prostat iken, tütüne bağlı kanserler erkeklerde önemini korumaya devam etmektedir. Kadınlarda en sık görülen meme kanseri, her 4 kadın kanserinden birisi olmaya devam etmektedir. Bir yıl içinde yaklaşık 17 bin kadına meme kanseri teşhisi konulmuştur." denildi.



Erken tanı önemli



Açıklamada ayrıca şunlara yer verildi:



Kanserde erken tanı programları toplumun, sağlık çalışanlarının ve politika oluşturucularının bilgisini arttırmayı hedeflemeli, erken tanı olanakları hakkındaki farkındalığı arttırmalıdır."