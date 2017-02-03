Gaziantep Sağlık Müdürü Sadettin Yazı, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle yaptığı açıklamada kanserin Türkiye'de ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer aldığını belirtti.



Sadettin Yazı, yazılı açıklamasında, kanserin modern tıptaki gelişmelere rağmen hala dünyada ve Türkiye'de ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer aldığını ifade etti.



Büyük çoğunluğu önlenebilir bir hastalık türü olan kansere karşı toplumsal bilinci arttırmak amacıyla her yıl 4 Şubat'ta Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü tarafından dünya genelinde kampanyalar düzenlendiğini aktaran Yazı, kanserde erken tanının önemine dikkati çekti.



Kansere yakalanmamak için bazı yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesi ve kanserin erken teşhisine olanak sağlayacak şekilde düzenli sağlık kontrollerinin yaptırılması gerektiğini aktaran Yazı açıklamasında şunlara yer verdi:



"Korunmada başta sigara ve alkol olmak üzere, kanser yapıcı çevresel etkenlerden uzak durmak önemlidir. Bunun dışında düzenli spor yapmak, aşırı güneşten ışığından sakınmak, özellikle meyve ve sebze ağırlıklı uygun bir diyet uygulamak ve doğal gıdalarla beslenmek kanser olma riskini azaltabilir.



Dolayısıyla sağlıklı yaşam davranışlarıyla kanserden korunmak mümkün olabilmekte ve tarama programları sayesinde erken teşhis konularak yaşam süreleri uzatılabilmektedir. Türkiye'de özellikle meme, rahim ağzı ve bağırsak kanserinin erken tanısı konusunda ulusal tarama programları mevcuttur.

Bu gibi konularda halkımızda farkındalık oluşturma, her şeye rağmen kanser hastalığı olan insanlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi, onlara maddi ve manevi desteğin sağlanması konusunda hepimize görev düşmektedir."



Yazı, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi ile aile hekimliklerinde ücretsiz kanser taramalarının yapıldığını da hatırlattı.