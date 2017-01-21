Dünya Kadınları Trump'a Karşı Bayrak Açıyor





Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen başkanlık seçimlerinde sandıktan Donald Trump'ın adının çıkmasıyla başlayan "Kadınlar Yürüyüşü" kısa sürede tüm dünyaya yayıldı.



Devir teslim töreninden bir gün sonra Washington'da yapılması planlanan Kadınlar Yürüyüşü'ne 40'ı aşkın ülkede, 80 farklı şehirde bir milyon kadın göstericinin katılacağı duyuruldu.



Donald Trump'ın seçilmesine tepki olarak düzenlenen yürüyüşe, Scarlett Johansson ve Katy Perry gibi ünlü isimlerin de katılacağı duyuruldu.



Beyoncé, pasionaria de la «Women's march» contre Donald Trump https: //t.co/ECEW984sfH pic.twitter.com/FYJTgKxQen #culture— ActusCulture (@Actus_Culture) 20 janvier 2017



Trump'ın başkanlık için yetersiz olduğunu savunan film yapımcısı Rebecca Rodriguez ABD yeni başkanı hakkında; "Sözleriyle toplumumuzda marjinalize edilenlere karşı nefret ve şiddet aşılayan biri" ifadelerini kullandı.



Organizatörler yayınladıkları açıklamada, Trump karşıtlığının yanı sıra eşcinsel hakları, silah kontrolü, göçmen hakları, eşit ücret, kürtaj hakkı, iklim değişikliği gibi konuları da savunduklarını bildirdi. Kadınlar yürüyüşünün erkeklere de açık olduğu belirtiliyor:



Teresa Shook, l'inconnue à l'origine de la "Women's March" de Washington. womensmarch https: //t.co/FPc4xaX3hc pic.twitter.com/xX6zRYDMeg— France Culture (franceculture) 20 janvier 2017



Yürüyüşün ulusal çaptaki Eşbaşkanı Linda Sansour: "Bu yönetime köstek olacakların başında bu ulusun kadınları gelecek" dedi.



Yürüyüşün sosyal medya üzerinde bu denli yaygınlaşmasının nedeni Trump'ın kadınlar hakkındaki tartışmalı yorumları. Seçilmiş Başkan Trump kampanyası boyunca kullandığı ifadelerle kadınların tepkisini çekmişti:



Seçilmiş Başkan Trump, "Kadınları öpme ihtimaliyle ağzıma naneli bir Tic Tac şekeri atıyorum. Güzel kadınlar beni kendine çekiyor ve onları öpmeye başlıyorum. Mıknatıs gibi. ve siz başlayınca onlarda yapmanıza izin veriyor. Onlara istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz." ifadelerini kullanmıştı.



Söz konusu yürüyüş Washington'un yanı sıra eş zamanlı olarak ülkenin farklı eyaletlerinde de düzenlenecek. Küresel çapta da yankı bulan Kadınlar Yürüyüşü, Kolombiya'dan Myanmar'a, Irak'tan Suudi Arabistan'a kadar 40'tan fazla ülkede de organize edilecek.



ABD'nin dışında yapılacak en büyük eylem 10 binden fazla kadının katılımıyla Londra'da düzenlenecek.



Dünya çapında protesto gösterilerine katılacaklar arasında farklı alanlardan aktivistler de olacak. En ilginç olanın el örgüsü yün pembe şapka takan Kaliforniyalıların girişimi olacağı tahmin ediliyor.



Eylemcilerden Marina Montros: "Her seferinde 'Tamam, yeterince şapka ördüm artık bırakmalıyım' dediğimde haberlerde Trump hakkında bir şeyler okuyorum… ve o ipi bana geri verin diyorum ve bir tane daha örüyorum. Pembe şapka isteyen birinin almadan gitmesini istemiyorum." dedi.



Auteur: euronews-tr



Tags: Kadın hakları açıyor ABD Trumpa Azınlıklar Dünya karşı Donald Trump Kadınları Gösteri bayrak Amerika siyaseti Gepost: 21 januari 2017