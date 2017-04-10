Dünya Judosundan Antalya'ya Teşekkür

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2017 Antalya Judo Grand Prix'sini daha fazlasını istemelerine karşın 5 madalyayla tamamladıklarını söyledi.



Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti. Sporculardan yüksek performans beklemediklerini vurgulayan Huysuz, "Bir altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde ettik. Takım olarak önümüzde maçlar var. Avrupa Şampiyonası ve İslami Dayanışma Oyunları'na katılacağız. Çalışmalarımızı o doğrultuda yürütüyoruz. Şu an için performanslar turnuva turnuva yükselecektir." diye konuştu.



Öncelikli hedeflerinin Avrupa Şampiyonası ile İslami Dayanışma Oyunları'nın olduğunu belirten Huysuz, "Avrupa Şampiyonası'na katılacak arkadaşlarımız beklentileri karşıladı. Bekir Özlü, Ahmet Şahin Kaba, Sinan Sandal ve Kayra Sayit madalyaya ulaştı. Diğer arkadaşlarımız da madalyaya yakın müsabakalar yaptı." ifadelerini kullandı.



Antalya'daki organizasyon nedeniyle dünya ve Avrupa federasyonlarından olumlu tepkiler aldıklarını dile getiren Huysuz, "Dünya Federasyonu yetkilileri organizasyon için teşekkür etti. Avrupa Federasyonu yetkilileri organizasyona gelerek bizi onore etti." diye konuştu.