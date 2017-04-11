Dünya Havalimanları Konseyi "Elektronik Yasağını Kaldırın"

DÜNYADAKİ 1940 havalimanını temsil eden Dünya Havalimanları Konseyi (ACI), TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener'in girişimiyle uçaklarda elektronik cihaz yasağının acil olarak sonlanması çağrısında bulundu.



Katar'ın başkenti Doha'da toplanan ACI Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, kabin bagajlarını tarayacak teknolojiler ve ek güvenlik önlemleriyle sorunun hızlı bir şekilde çözülebileceği vurgulandı. Açıklamada "ACI Yönetim Kurulu, İstanbul Atatürk Havalimanı tarafından yapılan bu yöndeki önerilerin neden değerlendirilmediğini anlamakta zorlanmaktadır" denildi.



TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener 2014 yılından bu yana Avrupa kıtasını temsilen ACI World Yönetim Kurulu'nda yer alıyor. ABD ve Britanya tarafından, İstanbul'un da aralarında olduğu bazı havalimanlarından bu ülkelere gerçekleşecek uçuşlarda kabine cep telefonundan büyük elektronik cihazların alınması yasaklanmıştı.



"YASAK, TİCARİ BİR KARAR"



Şener, bu uygulamanın ticari bir karar olduğunu, Türk Hava Yolları (THY) ve Körfez bölgesindeki havayollarının büyümesini engellemeye yönelik bir girişim olduğunu, konuyu ACI Yönetim Kurulu'na da taşıyacağını belirtmişti.



ACI Yönetim Kurulu'nun yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"ABD ve Britanya tarafından kısa süre önce bazı havalimanlarından yapılan uçuşlarda kabine elektronik eşyaların alınmasına getirilen yasak, sektörün var olan güvenlik ikliminde karşılaştığı zorlukları bir kez daha gündeme getirdi. Havalimanları, hükümetler ve sektörel paydaşlarla birlikte güvenliği en öncelikli konu olarak görmekte ve yükselen bir tehdit belirlendiğinde uygun önlemeleri hızla almanın gerekli olduğunu bilmektedir. Bununla birlikte, alınacak güvenlik önlemleri konusunda hükümetler arasında ve sektör paydaşlarıyla bilgi paylaşılması ve koordinasyon sağlanması uygulamanın sağlıklı olması açısından vazgeçilmez önemdedir. Özellikle, güvenlik önlemlerinin uygulanmasındaki tutarsızlıklar istenen sonuçların alınmasına engel olabilir ve tehdidin sadece başka lokasyonlara kaymasına neden olabilir. Önümüzdeki durumda da, yolcuların kafa karışıklığı yaşamasına ve sadece havayolları için değil havalimanları için de ticari etkilere yol açabilir.



Kararı inceleyen ACI Yönetim Kurulu alternatif önlemlerin acilen değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Kısa dönemde bu önlemler, uçağa giden kapılarda ek patlayıcı tespit sistemlerinin kurulması ve/veya kabin bagajlarını tarayacak en son teknolojilerin kullanılması olabilir. Bu çerçevede ACI Yönetim Kurulu, İstanbul Atatürk Havalimanı tarafından yapılan bu yöndeki önerilerin neden değerlendirilmediğini anlamakta zorlanmaktadır."



