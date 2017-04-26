Dünya Halterine 'YILDIRIM' İmzası

Kariyerinde 1986 yılında Balkan şampiyonluğu, 1993'de Avrupa 2'nciliği, 1991 ve 1995 yıllarında Avrupa 3'üncülüğü, 1994'de Dünya rekortmenliği, 1996 yılında Avrupa şampiyonluğu ve 2016 Avrupa Masterlar şampiyonluğu bulunan Yıldırım Belediyesporlu Sunay Bulut, Dünya Masterler Oyunları'nda şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde düzenlenen organizasyonda 105 kilogramda mücadele eden Sunay Bulut, koparmada 122 kilogram, silkmede 155 kilogram ve toplamda 277 kilogram kaldırarak şampiyonluk madalyasının sahibi oldu. Şampiyon halterciyi başarısından dolayı kutlayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Kazandığımız yurt içi ve yurt dışı şampiyonluklarla Yıldırım'ın adı her yaşta her branşta zirvede yer almaya devam ediyor. Sunay Bulut Avrupa şampiyonu olarak halterde ne kadar önemli bir isim olduğunu Dünya halter camiasına bir kez daha göstermiş oldu. Spor şehri Yıldırım hedefi doğrultusunda yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

