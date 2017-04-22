Dünya Gününde Reçete Dağıttılar

Tokat'ta 22 Nisan Dünya Günü dolayısı ile düzenlenen etkinlikte vatandaşlara sosyal mesaj vermek amacıyla Dünya'nın sağlıklı kalması için hazırlanan reçete dağıtıldı.



Dünyanın güzelliğinin farkına varmak ve dünyayı kirleten çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 47 yıl önce kutlanmaya başlayan Dünya günü kapsamında Tokat'ta farkındalık oluşturuldu. Çevre Gönüllüsü Fatma Esin Tuna, yaşlanan dünyanın sağlıklı kalması için reçete hazırladıklarını kaydetti. Dünya'ya sevgi yetmezliği hastalığı teşhisi koyan Tuna, tedavi için reçeteye 'insan, hayvan, doğa, ağaç, deniz, dağ, toprak, su, yağmur sevgisi yemeklerden önce yada sonra her gün bol bol 'sevgi' tavsiye ediyoruz' yazdı. Tokat Devlet Hastanesi Acil Servisi girişinde vatandaşlara bu reçeteleri dağıtan Tuna, "Dünya'ya insanların zarar verdiğini düşünüyoruz. Dünya'yı kurtarmanın da insanların kendi elinde olduğunu söylemek istiyoruz. Dünya'yı kurtaracak reçeteyi arıyoruz. Bizim bu anlamda hazırlamış olduğumuz bir reçete var ama insanların bu reçeteye ilaveleri olabilir" dedi. Vatandaşlarda reçeteye ilaveler yaparak sosyal mesajlar verdi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ)Öğrenci Konsey Başkanı Rasim Uzun ve çevreci gençlerde düzenlenen etkinliğe destek verdi. GOÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencisi Merve Acar, dünyayı eğitimin kurtaracağına inandığını söyledi. - TOKAT