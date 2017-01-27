Bodrum ilçesinde, "Dünya Gümrük Günü" kutlaması kapsamında, Yunanistan'ın İstanköy (Kos) adasından gelen yolculara çikolata ikram edilip karanfil verildi.



"Dünya Gümrük Günü" kapsamında, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Liman İşletmesi gümrük alanında etkinlik düzenlendi. Bodrum Gümrük Müdür Vekili Serdar Zeybekoğlu'nun katılımı ile gerçekleşen etkinlikte, Yunanistan'ın İstanköy adasından feribotla gelen yolculara çikolata ikram edilip karanfil verildi.



Zeybekoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, gümrük camiasının da "Dünya Gümrük Günü"nü kutladığını belirtti.



Etkinlikte, Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği personeli de birbirlerinin gününü kutladı.