Dünya Gümrük Günü, Manisa'da düzenlenen törenle kutlandı.



Dünya Gümrük Günü dolayısıyla İl Gümrük Müdürlüğü tarafından tören düzenlendi.



Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk ve Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.



İl Gümrük Müdürü Nebi Köse, yaptığı konuşmada, 26 Ocak 1953 yılından bu yana Türkiye'de Dünya Gümrük Günü'nün kutlandığını kaydetti.



Törenin ardından gazetecilerin Manisa'nın ihracat rakamlarına ilişkin sorusu üzerine Köse, Manisa'nın 2016 yılı ihracat rakamlarında 7. sırada yer aldığını söyledi.