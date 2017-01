Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, anayasa paketini ve cumhurbaşkanlığı sistemini Türkiye'ye kazandırmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Tankların gücüyle yapılmış ve kabul edilmiş vesayet anayasası inşallah milletimizin iradesiyle değişecektir. Halkımız kazansın, ülkemiz büyüsün istiyoruz. Bundan sonra inşallah milletin iradesi tecelli edecek." dedi.



Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) binasında düzenlenen Dünya Gümrük Günü kutlama programında konuştu.



Meclis'teki anayasa değişikliği çalışmalarının tamamlandığını hatırlatan ve artık sözün millette olduğuna işaret eden Tüfenkci, "Anayasa paketini ve cumhurbaşkanlığı sistemini Türkiye'ye kazandırmak için elimizden geleni yaptık. Tankların gücüyle yapılmış ve kabul edilmiş vesayet anayasası inşallah milletimizin iradesiyle değişecektir. Biz bir yol yürüyoruz. Makamlar, unvanlar önemli değil. Halkımız kazansın, ülkemiz büyüsün istiyoruz. Bundan sonra inşallah milletin iradesi tecelli edecek." ifadesini kullandı.



"Ekonomide her şey kontrol altında"



Tüfenkci, hükümet olarak ekonomi alanında da önemli adımlar atıldığına dikkati çekerek, "Ekonomide her şey kontrol altında. Ekonomimizi etkileyen, ekonomiyle ilişkili her konuda kolaylık sağlayan, iş adamlarımızı rahatlatan tedbirler alıyor, yeni teşvikleri uyguluyoruz." diye konuştu.



Gümrüklerde gerçekleştirilen çalışmalara da değinen Tüfenkci, "Bunlardan birisi Tek Pencere Sistemi'dir. Bu sistemde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörle iş birliği ve bilgi paylaşımı yapıyoruz. Tek Pencere'de tüm işlemler ve bilgi akışı elektronik ortamda gerçekleşmektedir. Sistem, e-belge ve e-başvuru olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. E-belge aşamasını tamamladık. 2017'nin ilk yarısında da e-başvuru aşamasını inşallah tamamlamış olacağız." diye konuştu.



Tüfenkci, ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik politikaların belirlenmesinde kamu ile özel sektör iş birliğinin artırılması amacıyla kurulan Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu'nun, devlet ve özel sektör iş birliğinin göstergesi olduğunu söyledi.



TIR Sistemi'ne ilişkin teknik altyapısı hazırlanan e-TIR'a dünya çapında öncülük ettiklerini belirten Tüfenkci, İran ile 27-28 Kasım 2015'te fiilen başlatılan e-TIR projesinin şubatta tamamlanacağını kaydetti.



Tüfenkci, gümrük idarelerinin etkinliğini artıran projeleri hayata geçirdiklerini anlatırken, Avrupa Birliği ile Gümrük Kodu ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.



Terör örgütleriyle mücadelenin sınır kapılarında da etkin bir şekilde sürdüğünün altını çizen Tüfenkci, şunları kaydetti:



"Suriye, İran ve Irak'a açılan kapılarımızın tamamına Yüz Tarama Sistemleri kurduk. Yani içeri giren herkesin kimlik bilgileriyle birlikte yüzleri de bilgisayar sistemlerimize kaydediliyor. Plaka Tanıma Sistemlerini de bütün sınır kapılarına kurduk. Ülkemizin güvenliği ve asayişinin sağlanması noktasında diğer kolluk kuvvetlerimizle yakın bir iş birliği içinde çalışıyoruz. Tüm bu bilgileri paylaşıyoruz. Teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyoruz."



Tüfenkci, son bir yılda sadece güvenliği sağlamak ve kaçakçılığı önlemek için 60 milyon liralık teknolojik yatırım yaptıklarını belirterek, bu dönemde 13 yeni X-Ray cihazı kurduklarını aktardı.



Bakan Tüfenkci, daha sonra Başbakan Binali Yıldırım'a ve eski Gümrük Bakanı Hayati Yazıcı'ya hediyeler takdim etti.



Veri analizi alanında gümrük çalışmalarına katkıda bulunan Bakanlık ve özel sektör temsilcileri, Dünya Gümrük Örgütü tarafından iletilen liyakat sertifikaları ile ödüllendirildi.