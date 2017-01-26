Başbakan Binali Yıldırım, "Duvarlar örerek, duvarların yüksekliğini artırarak dünyadaki huzursuzluğun önüne geçemeyiz. Dünyadaki huzursuzluğun önüne geçmenin yolu, adil olmaktır." dedi.



Başbakan Yıldırım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu'nda "Dünya Gümrük Günü" dolayısıyla düzenlenen kutlama programında yaptığı konuşmada, TOBB ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.



Yıldırım, geçen yıl Dünya Gümrük Günü için "Dijital Gümrükler" temasının belirlendiğini, Türkiye'de bu temaya uygun birçok faaliyetin başarıyla tamamlandığını hatırlattı.



Bu yıl kutlamalar için Dünya Gümrük Örgütü'nce "Etkin Sınır Yönetimi İçin Veri Analizi" temasının benimsendiğini belirten Başbakan Binali Yıldırım, bu çerçevede hem gümrük idarelerine hem de gümrük işlemlerine katkıda bulunan özel sektör kuruluşlarının, veri analizinin gümrük çalışmalarına sağladığı katkıya dikkati çekeceklerini vurguladı.



Uluslararası iş birliğiyle taşımacılık hizmetlerinin etkinleştirilmesinde 2016'da yoğun çalışma gerçekleştirdiklerini, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, tır sistemine ilişkin teknik alt yapısı hazırlanan "e-TIR" projesine öncülük ettiğini anlatan Başbakan Yıldırım, projenin, ulusal gümrük sistemleri ile diğer paydaşlar arasında güvenli veri değişimi ve eşyanın ülkeler arasında güvenli, düzenli aktarımı imkanı getirdiğini vurguladı.



"e-TIR uygulaması şubat ayında yürürlüğe girecek"



Yıldırım, Birleşmiş Milletler, Avrupa Ekonomik Komisyonu ve Uluslararası Karayolu Birliği ortaklığında İran ile 27-28 Kasım 2015'te fiilen başlatılan "e-TIR" uygulamasının, bu yılın şubat ayında tamamen yürürlüğe gireceğini bildirdi.



Başarıyla tamamlanan pilot proje çerçevesinde İran ve Türkiye'nin, elektronik teminat kullanmak suretiyle bütün işlemleri ve bilgi aktarımını karşılıklı olarak gerçekleştirebileceklerini vurgulayan Yıldırım, bütün proje ortaklarının, işlemleri anlık olarak elektronik ortamda takip edebildiklerini de ifade etti.



Projenin, pilot uygulama boyunca başarıyla sürdürüldüğünü anlatan Yıldırım, sonuçların Birleşmiş Milletler bünyesindeki tır sözleşmesine taraf olan 70 ülkeyle de paylaşıldığını kaydetti.



Komşu ülke Gürcistan ile bu yıl içinde tamamlanması planlanan "e-TIR" pilot projesinin uygulamaya konulduğunu bildiren Yıldırım, projeyle gümrükten gümrüğe gerçek bir bilgi değişiminin sağlanacağını açıkladı.



"Gümrükler güvenlik kadar önemli"



"Gümrük kapılarımız ülkemizin dış dünyaya açılan yüzüdür, dünyayla bütünleştiğimiz noktalardır. Bu kapılarda yaşanan olaylar, sıkıntılar ülkenin imajına, itibarına zarar verir." diyen Yıldırım, gümrüklerin güvenlik kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.



Bu konunun ne kadar hayati öneme sahip olduğunu, geçen yıl yaşanan bir olayın açıkça ortaya koyduğunu hatırlatan Yıldırım, "Cumhuriyet tarihinin deniz yoluyla tek seferde yapılan en büyük kaçakçılığı, titiz ve gayretli çalışmalar sonucu engellendi. Böylece 30 milyon lira değerinde, 100 tonu aşkın sigara kaçakçılığı önlenmiş oldu. Bu tarihi başarıdan dolayı Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci başta olmak üzere, ekibini tebrik ediyorum." diye konuştu.



"Bilmeden ayağımıza sıkmış oluruz"



Küresel ticaretin, 2009 küresel kriziyle birlikte küçülmeye başladığını anımsatan Başbakan Binali Yıldırım, dünyanın zenginleşmesinin yavaşladığını, hatta bazı yerlerde fakirleşmenin başladığını belirtti.



Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Küresel ticaretin daraldığı ortamda eğer biz işi bir de gümrüklerde sıkarsak, bu sefer işler daha kötüye gider. Amaç, ticaretin geliştirilmesidir, karşılıklı ticaretin artırılmasıdır. Araç, taşıma, gümrükleme ve depolamadır. Aracı amaç haline getirdiğimiz zaman bundan herkes zarar görür. Demek ki gümrükleri para kazanma amacına dönüştürürsek, taşımacılığı para kazanma amacına dönüştürürsek, aslında bilmeden ayağımıza sıkmış oluruz. Ticaret kısıtlanır, yavaşlar ve bundan alan da satan da herkes de kaybeder. O yüzden gümrüklerde şüphecilikten ziyade alt yapıyı tesis edip gerekli emniyet tedbirlerini almak malın, sermayenin, insanların serbestçe hareket etmesini sağlamak nihai hedef olmalıdır."



Dünyanın dört özgürlüğe ihtiyacının bulunduğunu hatırlatan Başbakan Yıldırım, bu özgürlükleri, malların, hizmetlerin, sermayenin ve insanların serbest dolaşımı şeklinde sıraladı.



Bunun, evrensel insan hakkı olduğunu ve bu hakkın eninde sonunda küresel anlamda tahakkuk etmesi gerektiğine işaret eden Başbakan Yıldırım, "Duvarlar örerek, duvarların yüksekliğini artırarak dünyadaki huzursuzluğun önüne geçemeyiz. Dünyadaki huzursuzluğun önüne geçmenin yolu, adil olmaktır, güçlünün daha az güçlü karşısında insanlık normlarına uygun olarak hareket etmesi, gücünü güçsüzler karşısında kötüye kullanmamasından geçer." değerlendirmesinde bulundu.



(Sürecek)