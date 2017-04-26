Dünya Futbolunu Sarsan Şok Baskın

İngiltere Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir ve Gümrük İdaresi memurları bu sabah West Ham ve Newcastle kulüplerine baskın düzenledi. 180 memurun düzenlediği baskın sonucu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, yapılan aramalarda ekonomik ve mali kayıtlar, bilgisayarlar ve telefonlara da el konulduğu belirtildi. Yaklaşık 5 Milyon Sterlin gelir vergisi ve sigorta dolandırıcılığı şüphesiyle düzenlenen baskın için West Ham kulübü yetkilileri "Gelir ve Gümrük İdaresi memurları ile işbirliğine hazırız" açıklaması yaptı.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre operasyonda gözaltına alınanlar arasında Newcastle United'ın idari menajeri Lee Charnley'in de olduğu belirtiliyor. Fransız yetkililerin de İngiltere'de yapılan soruşturmaya yardım ettiğini, ayrıca operasyon kapsamında Fransa'da da çeşitli yerlerde arama yapıldığı ve tutuklamalar yapıldığı belirtildi. Gelir ve Gümrük İdaresi yaptığı açıklamada operasyonların devam edeceğini söyledi. Sabah