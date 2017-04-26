Marka Koruma Grubu (MKG) Sözcüsü Ali Ercan Özgür, sahte, kaçak ve taklit ürünle mücadelede sağlanacak ilerleme ve uygulamalar ile Türkiye'ye gelecek yatırımların hızla artabileceğini belirtti.



Özgür, 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, fikri mülkiyet haklarının, girişimciler, yatırımcılar ve yaratıcıların, maddi ve gayri maddi mallarının yetki harici kullanılmamasını garanti altına alarak, kullanımın telafi edilmesini ve inovasyon ile yaratıcılığın koruma altını alınmasını sağladığını kaydetti.



Sahte ürünlerin markalar için yüzde 10 civarında ortalama gelir kaybı yarattığına işaret eden Özgür, aynı zamanda yatırımların da bu sorunları gidermeye kayması sonucunda, markaların yenilikçilik için ayırabilecekleri bütçenin azaldığını ifade etti.



Türkiye'de tüketicilerin yüzde 58'inin ürünlerin sahte, kaçak veya taklit olduğunu bilerek satın aldığına işaret eden Özgür, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Türkiye'de taklit ve kaçak ürün piyasasının ortalama büyüklüğünün 17,2 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Kaçak ve taklit ürün ticareti, Türkiye'nin ekonomisi ve güvenliği için çok önemli bir sorundur. Ülke ekonomisi bu ürünler nedeniyle büyük bir vergi kaybına uğruyor. Türkiye'de fikri mülkiyet hakları konusunda sağlanacak ilerlemeler ile 90 bin kişiye ek istihdam sağlanabilir ve yeni yatırımlar ile bu oran hızla yükselebilir. Türkiye, büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için kaçak, taklit ve sahte ürün ticaretiyle mücadelesini kazanmak zorundadır."



Türkiye'nin küresel rekabet gücünün ve yatırım cazibesinin artması, marka haklarının korunmasıyla doğru orantılı olduğuna işaret eden Özgür, sahte, kaçak ve taklit ürünle mücadelede sağlanacak ilerleme ve uygulamalar ile ülkeye gelecek yatırımların hızla artabileceğini bildirdi.



Özgür, Türkiye'nin marka haklarını koruduğu ölçüde küresel rekabette öne çıkarak, ekonomisine büyüklük ve derinlik kazandıracağını ifade etti.