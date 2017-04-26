Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, inovasyonun devamlılığını garanti altına alanın fikri haklar ve fikri mülkiyet sistemi olduğunu belirterek, "Fikri mülkiyetin özelde ülkelerin, genelde dünya ekonomisi üzerindeki etkisi nedeniyle devletler fikri hakları korumak hatta koruma alanlarını daha da genişletmek için uluslararası alanda büyük bir çaba göstermektedir." ifadesini kullandı.



Bakan Özlü, 26 Nisan "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.



Dünya Fikri Mülkiyet Günü'nün, her yıl değişik bir temayla tüm üye ülkelerde kutlandığını bildiren Özlü, bu yıl belirlenen temanın üretilen yeni fikirlerin hayatı nasıl değiştirdiği ve kolaylaştırdığı üzerine odaklandığını belirtti.



Özlü, yeni fikirlerin üretilmesini teşvik eden fikri mülkiyet sistemi sayesinde, insan hayatının giderek kolaylaştığını ve yaşam kalitesinin her geçen gün daha da arttığını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"İnovasyonun devamlılığını garanti altına alan fikri haklar ve fikri mülkiyet sistemidir. Fikri mülkiyetin özelde ülkelerin, genelde dünya ekonomisi üzerindeki etkisi nedeniyle devletler fikri hakları korumak hatta koruma alanlarını daha da genişletmek için uluslararası alanda büyük bir çaba göstermektedir."



"Fikri mülkiyet farkındalığının artması çok önemli"



Fikri mülkiyet farkındalığının arttırılmasına çok önem verdiklerine dikkati çeken Özlü, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Türkiye'nin, 2011 yılından bu yana yıllık 100 binin üzerinde marka başvurusuyla Avrupa'nın en fazla marka başvurusu yapılan ülkesi olması, 40 binin üzerinde tasarım başvurusuyla Avrupa'da 3. dünyada 6. sırada yer alması, ayrıca son 14 yılda yerli patent başvuru sayısının 16 katına, tescil sayısının 24 katına çıkmış olması bu konuda toplumsal farkındalığın hangi boyutta olduğu hakkında önemli göstergelerdir. Fikri varlıklarımızın arzu ettiğimiz seviyelere ulaşacağı ve ekonomimizin lokomotifi haline geleceği inancıyla tüm buluşçularımızın, girişimcilerimizin ve yatırımcılarımızın 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü'nü kutluyorum."



Özlü, yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu ile daha emin adımlarla yola devam edeceklerini kaydetti.