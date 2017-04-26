Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, ülkede fikri hak ihlalleriyle etkin mücadele edildiğini belirterek, "Ülkemizin bu alandaki birikimini artırarak devam ettirecek önlemleri alıyor ve hak sahiplerinin haklarını korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Bakanlığımız, bu konuya özel bir önem verdiği için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuzu yenilemek üzere taslak çalışmalarımızı tamamladık." ifadelerini kullandı.



Avcı, Dünya Fikri Mülkiyet Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütüne (WIPO) üye ülkelerce, fikri mülkiyet hakları alanında farkındalığı artırmak amacıyla 2000 yılında kabul edilen günün, o tarihten beri her yıl 26 Nisan'da dünya genelinde kutlandığını anımsattı.



Türkiye'de her yıl "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" dolayısıyla meslek birlikleri, ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çeşitli organizasyonların düzenlendiğini aktaran Avcı, bu yıl etkinliklere okulların ve öğrencilerin de katılımını sağlamak maksadıyla, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliğine gidildiğini ifade etti.



Avcı, yapılan etkinlikler aracılığı ile fikri mülkiyet sisteminin desteklenmesi ve toplumsal bilincin yükseltilmesini amaçladıklarını vurguladı.



WIPO tarafından bu yılki temanın "İnovasyonun hayatımıza etkisi" şeklinde belirlendiğini bildiren Avcı, yeni fikirlerin yapılandırılması ve sanat aracılığıyla her dem değişmeye, gelişmeye, yenilenmeye devam edildiği göz önünde bulundurulduğunda, fikri haklara verilen değerin öneminin daha iyi anlaşılacağı değerlendirmesinde bulundu.



"Taslak çalışmalarımızı tamamladık"



Bakan Avcı, bu nedenle daha güçlü bir iradeyle fikri hak ihlalleriyle mücadele edildiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Ülkemizin bu alandaki birikimini artırarak devam ettirecek önlemleri alıyor ve hak sahiplerinin haklarını korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Bakanlığımız, bu konuya özel bir önem verdiği için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuzu yenilemek üzere taslak çalışmalarımızı tamamladık.



Fikri haklar alanında yaptığımız düzenlemeler ve yürüttüğümüz çalışmaların uygulamada karşılığını bulmasını, ülkemizi dünyada daha etkin bir konuma taşımasını ve bu alanda toplumsal duyarlılığımızın daha da gelişmesini temenni ediyor, Dünya Fikri Mülkiyet Günü'nü kutluyorum."