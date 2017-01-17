Dünya Ekonomisinin Geleceğine İlişkin Tahminler:

Bütün bunlar küresel ekonominin geleceğini belirsiz gösteren faktörler. Yine de, Davos toplantıları başlarken açıklanan anket sonuçlarına bakılırsa, dünya ekonomisini yönetenler görece bir iyimserlik içindeler.

20 yıldır PWC tarafından yaptırılan anket araştırması, bu yıl, 79 ülkeden 1.400 yönetici ile gerçekleştirildi. Katılanların üçte biri küresel ekonominin önümüzdeki yıl yükseleceğini öngörüyor. Ayrıca deneklerin yarısını oluşturan oranda yönetici de, sorumlu olduğu şirketin mevcut performansını önümüzdeki 3 yıl içinde de koruyabileceğini düşünüyor.

Öte yandan, küresel büyüme konusunda en önemli ülke olarak, katılımcıların %43'ü ABD'yi, %32'si Çin'i gösteriyor. Küresel ekonominin lokomotifi olarak görülen bu iki ülkeyi %17 ile Almanya'nın izlemesi, Süddeutsche Zeitung'a göre, bu ülke açısından ciddi bir ilerleme algısı oluşturuyor.