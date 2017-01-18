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Dünya Ekonomik Forumu
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Dünya Ekonomik Forumu

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, gelişmiş ülkelerde orta sınıf vatandaşların oranının düştüğünü söyledi.

Dünya Ekonomik Forumu

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, gelişmiş ülkelerde orta sınıf vatandaşların oranının düştüğünü söyledi.

Lagarde, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantısında konuştu.

Orta sınıfın hesaplamalara göre günlük gelirinin 10-20 dolar arasında olduğunu anlatan Lagarde, "Orta sınıf hem büyüyor hem küçülüyor. Orta sınıf küresel olarak büyüyor. Sayılara baktığımızda orta sınıf son 40 yılda artış gösterdi. Küresel çapta orta sınıf yüzde 7-13 oranında büyüdü. ABD gibi gelişmiş ülkelerde ise orta sınıfın oranı küçüldü." diye konuştu.

Lagarde, aşırı gelir eşitsizliğinin sürdürülebilir büyümeyi zorlaştırdığına dikkati çekerek, gelir eşitsizliği, güvensizlik ve umutsuzluğun popülist siyasetteki artışı beslediğini söyledi.

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