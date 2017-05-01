Dünya Dna Günü Bilim Deney Merkezinde Kutlandı

DNA çift sarmalının keşfedildiği 25 Nisan 1953 tarihinden 50 yıl sonra kutlanmaya başlanan DNA Günü Bilim Deney Merkezi ve Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğrencilerinin düzenlediği etkinlik ile kutlandı. Ücretsiz olarak düzenlenen atölye çalışmalarında katılımcılar meyvelerin DNA'sını gözlemleme imkanı yakaladılar. Mikroskop yardımcıyla hücreleri yakından gören çocuklar DNA'nın kalıtım üzerindeki etkileri ile ilgili bilgiler aldılar.

Bu etkinlikler sayesinde çocukların bilime ilgi duyduğunu belirten veliler ise Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen etkinlikler için teşekkür ettiler.